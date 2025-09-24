الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يختتم مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اليوم الأربعاء، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات من هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المدون على شهادة النجاح.

وأعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 هو اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي طالب بتعديل رغباته بعد هذا الموعد الحاسم.

 

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية التنسيق التي تهدف إلى توفير بيئة عادلة للطلاب لاستكمال تسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

