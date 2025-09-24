الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

غافل الحراس وطعن رقبته بقلم، المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يحاول الانتحار في المحكمة

رايان ويسلي روث المشتبه
رايان ويسلي روث المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

في مشهد صادم حاول المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا أن يطعن نفسه في الرقبة بعد النطق بحكم الإدانة.

وداخل محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية مشهدًا صادمًا يوم الثلاثاء، عندما حاول رايان روث (59 عامًا) طعن نفسه بقلم في رقبته عقب إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

بحسب تقارير أمريكية، وقع الحادث بينما كان المحلفون يغادرون قاعة المحكمة، حيث باغت روث الجميع بالإمساك بقلم وحاول غرسه في عنقه. 

وسرعان ما تدخل عناصر الأمن وسيطروا عليه، فيما صرخت ابنته سارة وسط الفوضى: “أبي أحبك، لا تفعل شيئًا، سأُخرجك، لم يؤذِ أحدًا” وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وبعد دقائق، أعيد المتهم إلى القاعة مكبل اليدين والقدمين، مرتديًا قميصًا أبيض من دون سترته وربطة عنقه، ولم تظهر عليه أي آثار دماء. 

وحدد القاضي يوم 18 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم، حيث يواجه روث عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بخمس تهم فيدرالية، بينها محاولة اغتيال، والاعتداء على ضابط فيدرالي، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وذلك عقب محاكمة استمرت أسبوعين في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا.


تفاصيل المؤامرة

وبحسب لائحة الاتهام، خطط روث لأسابيع قبل أن يتمركز يوم 15 سبتمبر 2024 في موقع قنص عند ملعب “ترامب إنترناشونال” للجولف في ويست بالم بيتش، بينما كان الرئيس يمارس اللعب. 

وقد رصده عنصر في جهاز الخدمة السرية وهو يحمل بندقية هجومية من طراز SKS خلف سياج الملعب. عندها بادر العنصر بإطلاق النار نحوه، ما دفع روث إلى الفرار قبل أن يطلق أي رصاصة. 

الحادثة جاءت بعد تسعة أسابيع فقط من محاولة اغتيال أخرى استهدفت ترمب في ولاية بنسلفانيا، عندما أطلق الشاب مايكل توماس كروكس (20 عامًا) النار باتجاهه، مما أدى إلى إصابته بجرح طفيف في أذنه، قبل أن يُقتل المهاجم برصاص قناص من الخدمة السرية.

 

دفاع "غريب"

أثارت محاكمة روث جدلًا واسعًا بسبب اختياره الدفاع عن نفسه بعد أن استغنى عن محاميه. 

وخلال الجلسات، قدم مرافعات وصفت بالـ”عبثية”، إذ اقترح أن تُحسم قضيته بمباراة غولف “حتى الموت” بينه وبين ترمب، بحيث إذا فاز الأخير يُعدم المتهم، وإذا فاز هو يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

القاضية إيلين كانون، التي عينها ترمب سابقًا، قاطعت كلمته الافتتاحية بعد أقل من عشر دقائق بسبب خروجه عن الموضوع، حيث تحدث عن تاريخ الإنسان القديم وأسماء قادة عالميين مثل هتلر وبوتين ونتنياهو. كما حاول طرح أسئلة غريبة على المحلفين، بينها رأيهم في ضم الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند أو موقفهم من النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين، وهو ما رفضته القاضية واعتبرته “غير ذي صلة”.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي بحق روث في ديسمبر المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

 

ترامب يعلق على الحكم

ومن جانبه هنّأ الرئيس دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمدعين العامين في وزارة العدل.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال إن روث كان "رجلًا شريرًا بنيّة شريرة، وقد ألقوا القبض عليه".

