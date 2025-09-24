حجارة وأسلاك كهرباء، شاهد ماذا اكتشفت وزيرة التنمية المحلية في زيارتها المفاجأة بالممشى السياحي بدهب

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الممشى السياحي وعدد من المناطق الحيوية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في جولة ليلية مفاجئة مساء الثلاثاء وذلك في إطار زيارتها الميدانية التي تقوم للمدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين لمدينة دهب والمساهمة في تحسين الصورة الحضارية للمدينة باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال جولتها وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس مجلس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمعوقات بالممشى السياحى لتسهيل حركة سير المواطنين والسائحين المترددين عليه ورفع أي تعديات على حرم الطريق العام وإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

كما وجهت د.منال عوض، بإنارة كافة أعمدة الإنارة بالممشى السياحي بما يضمن تعزيز عوامل الأمن والسلامة للرواد وتهذيب الأشجار ويحافظ على المظهر الجمالي ويمنع إعاقة الحركة.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بفحص ومراجعة عقود شركات النظافة المسئولة عن أعمال النظافة للمدينة والممشى وبعض المناطق الحيوية والتأكد من مدى التزامها ببنود العقود المتفق عليها ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وشددت د.منال عوض على ضرورة التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيًّا.

وخلال الجولة التفقدية لوزيرة التنمية المحلية تم رفع عدد من الإشغالات والمخلفات والتعدي على حرم الممشى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أصدرت د.منال عوض توجيهاتها لرئيس مجلس المدينة بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات وتنفيذ حملات مكثفة لرفع كل الإشغالات وإزالة أي تعديات تشوه المظهر العام أو تعوق حركة السيارات والمواطنين.

