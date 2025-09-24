الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بعد تشكيك ترامب، بيان من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن خطورة الباراسيتامول على الحوامل

أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن دواء الأسيتامينوفين، المعروف أيضًا باسم Tylenol أو الباراسيتامول والموصى به لتخفيف الحمى والألم، آمن للأطفال عند استخدامه وفق الجرعات الموصى بها.

الادعاءات التي تربط الأسيتامينوفين بحدوث التوحد مضللة

 

وقالت الأكاديمية في بيان: إن الادعاءات التي تربط الأسيتامينوفين بحدوث التوحد مضللة وخاطئة، مشيرة إلى أن هذه المزاعم قد ترسل رسائل مربكة وخطيرة للآباء والأمهات الحوامل، كما قد تضر بالأشخاص المصابين بالتوحد.

وشددت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على أهمية الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة والالتزام بالإرشادات الرسمية عند استخدام الأدوية للأطفال، مؤكدة أن عقودًا من الدراسات أثبتت سلامة الأسيتامينوفين عند الاستخدام الصحيح.

كانت أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، حول خطورة تناول الحوامل لدواء "تايلينول" والاسم التجاري للباراسيتامول الأسيتامينوفين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا وموجة من القلق بين النساء الحوامل حول العالم

