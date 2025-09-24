بعد الفوز بلقب القارات الثلاث، موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

بيراميدز، توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز يتأهل إلى نهائيات إنتركونتيننتال في الدوحة

بهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه بيراميدز الفائز بكأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي بعد إطاحته بأهلي جدة وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

بيراميدز بطل كاس القارات الثلاث

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجاز عالمي لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

وتخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بتحقيق الفوز عليه ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

ماييلي هاتريك بيراميدز

أحرز ثلاثية بيراميدز لاعبه فيستون ماييلي وبهذه الثلاثية أصبح ماييلي هاتريك المباراة ويكون أول هاتريك له مع بيراميدز.

أحرز ماييلي ثلاثية لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بالدقائق 21 و71 و75.

وأحرز هدف أهلي جدة إيفان توني في الدقيقة 45.

وألغى حكم مباراة بيراميدز، وأهلي جدة هدف لفيستون ماييلي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني في المباراة التي تقام على ملعب الإنماء استعدادًا للقاء الأهلي السعودي الليلة على لقب كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وتخطى بيراميدز يوم الأحد 14 سبتمبر أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بنتيجة (3-0).

