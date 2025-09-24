الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 9 جنيهات إلى 17 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 11 جنيها إلى 15  جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 45 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 15 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 65 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

