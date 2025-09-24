دراسة حديثة تحذر: النوم غير المنتظم يسبب الإصابة بـ 172 مرضا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن السهر وعدم النوم المنتظم قد يكون مدمر للصحة.

وأوضحت الدراسة أن النوم غير المنتظم لا يقل سوءًا عن قلة النوم، وكلاهما يرتبط بخطر الإصابة بما يصل إلى 172 مرضًا.

وأشارت الدراسة إلى أن تأخير النوم لأكثر من 60–90 دقيقة يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد بمعدل مرة ونصف وفق ما نشر على الموقع الطبي Onlymyhealth.

تفاصيل الدراسة

تحمل الدراسة عنوان: "تحليل شامل للأمراض على مستوى الظواهر وعلاقته بخصائص النوم المقاسة موضوعيًا ومقارنتها بخصائص النوم الذاتية لدى 88,461 بالغًا".

استمرت الدراسة سبع سنوات واعتمدت على أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة أنماط النوم وشملت 88,461 مشاركًا بالغًا وحللت العلاقة بين مواعيد النوم، انتظامها، ومدتها وبين احتمالات الإصابة بالأمراض.



أبرز النتائج

انتهت الدراسة الي وجود 172 مرضًا ارتبطت بعادات النوم المضطربة و42 مرضًا أظهرت زيادةً في الخطر بأكثر من الضعف مع قلة النوم ونحو نصف هذه الأمراض ارتبط بشكل مباشر بعدم انتظام النوم وليس بقصر مدته.

وأكدت نتائج الدراسة اضطراب الساعة البيولوجية وتأخر مواعيد النوم لهما تأثير مباشر على أمراض خطيرة.



الأمراض المرتبطة بالنوم غير المنتظم

كشفت الدراسة أن أنماط النوم المضطربة ترتبط بعدد كبير من الأمراض، أبرزها:

مرض باركنسون.

السكري من النوع الثاني.

الفشل الكلوي الحاد.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

الاضطرابات الأيضية.

الأمراض النفسية والعقلية.



توصيات الدراسة لتنظيم النوم

إلى جانب نشر الدراسة، قدّم الباحثون مجموعة من الإرشادات العملية التي يمكن أن تساعد في ضبط دورة النوم:

الاسترخاء قبل النوم لمدة 30–60 دقيقة عبر القراءة أو الاستحمام الدافئ.

ممارسة تمارين اليقظة والتنفس العميق لتصفية الذهن.

الاستماع إلى موسيقى هادئة كإشارة للجسم أن وقت النوم قد حان.

تنظيم الإضاءة المسائية لتقليل تحفيز الدماغ.

تجنّب المنبهات كالكافيين قبل النوم.

تناول الوجبة الأخيرة قبل النوم بساعات وعدم الإفراط في السوائل ليلًا.

الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يوميًا.

تهيئة بيئة نوم مثالية: غرفة مظلمة، هادئة، ودرجة حرارة مناسبة.



قاعدة -2-1 للنوم

توصي الدراسة بتبني قاعدة عملية تعرف 1-2

التوقف عن الأكل قبل النوم بـ ساعتين.

التوقف عن شرب السوائل قبل النوم بـ ساعة.



أسئلة شائعة مرتبطة بالنوم

مدة دورة النوم الطبيعية: تستغرق من 90 إلى 110 دقائق.

تأثير العمر: مع التقدم في السن تصبح القدرة على النوم المتواصل أصعب.

أفضل وضع للنوم: على الظهر مع دعم الرقبة والركبتين بالوسائد للحفاظ على صحة العمود الفقري.

تؤكد هذه الدراسة واسعة النطاق أن النوم غير المنتظم يشكل خطرًا طبيًا يعادل قلة النوم، بل ويمثل عاملًا مباشرًا في الإصابة بمئات الأمراض الخطيرة، بدءًا من الاضطرابات العصبية وحتى أمراض الكبد والقلب.

وبحسب الدراسة، فإن الالتزام بعادات صحية بسيطة مثل الانتظام في المواعيد، ممارسة الاسترخاء قبل النوم، وتطبيق قاعدة -2-1، يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في حماية صحتنا على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.