الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

عملية نادرة لطفلة
عملية نادرة لطفلة عمرها شهر

أعلن الفريق الطبي بمستشفى مبرة طنطا بمحافظة الغربية نجاحه في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفلة عمرها شهر، كانت تعاني من قيء مستمر وانتفاخ بالبطن مع اضطراب في العلامات الحيوية واختلال بالأملاح المعدنية.

تشخيص حالة الطفلة بضيق في بواب المعدة والتفاف خلقي بالأمعاء

 

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، جرى إدخال الطفلة إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بضيق في بواب المعدة والتفاف خلقي بالأمعاء. 

وعلى الفور، أجريت لها جراحة عاجلة لاستكشاف البطن تضمنت إصلاح مخرج المعدة وتعديل الالتفاف الخلقي بالأمعاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الطفلة ما زالت تحت المتابعة الدقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن نجاح هذه العملية جاء بفضل جهود الفريق الطبي المتميز الذي شارك في إنقاذ حياتها.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي بمحافظة الجيزة نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بالمنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعاني من تقيؤ دموي متكرر.

وجود ورم بالمعدة

 

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات بالمنظار أظهرت وجود ورم بالمعدة من نوع (GIST Tumour)، وبعد تأكيد التشخيص من خلال فحص الباثولوجي، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار المدعوم بأحدث التقنيات الطبية، منها جهاز الليجا شور والدباسات الجراحية، وهو ما ساهم في رفع دقة العملية وتقليل احتمالية المضاعفات


وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة، مشيدة بجهود الفريق الطبي في إنجاز هذه الجراحة المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاملاح المعدنية الرعاية المركزة العلامات الحيوية الفحوصات اللازمة المتابعة الدقيقة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة بمستشفى مبرة طنطا

مواد متعلقة

الصحة: إنقاذ شاب من إصابة مميتة بالقلب في مستشفى المنصورة الدولي

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

الباراسيتامول دواء آمن وموثوق للحوامل، أستاذ نساء يرد بالأدلة العلمية على تصريحات ترامب

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

الصحة: القطاع الخاص السبب في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 72%

هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

نصائح لمرضى الأنيميا وأفضل وقت لتناول الحديد

هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل أول وحدة مناظير مسالك بأسوان باستثمارات 8 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads