هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الاهتمام بالصحة العامة خلال موسم الدراسة، وتأتي التغذية السليمة كركيزة أساسية لدعم صحة الأبناء وتعزيز مناعتهم مع بداية العام الدراسي، ولضمان عودة مليئة بالنشاط والطاقة.

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء:

الاهتمام بوجبة الإفطار أولًا

لا يمكن أن يبدأ اليوم الدراسي من دون وجبة إفطار متوازنة، فهي المصدر الأساسي للطاقة وتساعد الأطفال على التركيز والتحصيل الجيد داخل الفصول.

تجنب الوجبات غير الصحية

أكدت ضرورة تجنب الوجبات السريعة، الحلويات، والمشروبات الغازية فهي ليست مجرد أطعمة تفتقر للقيمة الغذائية، بل إنها تضعف جهاز المناعة، تقلل من القدرة على التركيز، وتؤثر سلبًا على رغبة الطفل في تناول الأغذية الصحية.

غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن

أكدت هيئة الدواء المصرية من الضروري أن يحتوي غذاء الأبناء على عناصر طبيعية داعمة للمناعة مثل:

فيتامين C: يتوافر في البرتقال والفلفل.

فيتامين D: من خلال التعرض لأشعة الشمس وتناول الأسماك، البيض، واللحوم الحمراء.

الزنك: يوجد في المكسرات، البقوليات، واللحوم.



اكدت هيئة الدواء المصرية ان توفير هذه العناصر الغذائية يساهم في تقوية جهاز المناعة، رفع مستوى النشاط، وتعزيز التركيز الذهني لدى الأطفال خلال يومهم الدراسي.

هيئة الدواء تحذر من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال

كانت هيئة الدواء المصرية قد حذرت من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال، خاصة التي تُصرف من دون وصفة طبية، حيث قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة، ولا تُظهر فعالية حقيقية في علاج نزلات البرد عند الصغار، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتهاء فصل الصيف، وخروج الأطفال في الصباح الباكر، مع تراجع درجات الحرارة، والاختلاط داخل الفصول الدراسية.

وشددت الهيئة على أن هذه الأدوية قد تحتوي على مكونات متعددة، ما يزيد احتمالية إعطاء الطفل جرعة زائدة عن طريق الخطأ.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في متابعة تداول الأدوية في السوق المصري، وتدعو الأسر إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء للأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لأنها أمراض فيروسية وليست بكتيرية، فهي غير فعالة في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، بينما قد تكون ضرورية فقط لعلاج بعض الحالات البكتيرية مثل التهاب الحلق البكتيري، بعض أنواع التهاب الأذن الوسطى، أو الالتهاب الرئوي البكتيري.

وأكدت الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية يسهم في جعل البكتيريا أكثر مقاومة، مما يقلل من فاعلية هذه الأدوية في المستقبل عند الحاجة إليها لعلاج عدوى بكتيرية خطيرة؛ ففي كل مرة تتعرض فيها البكتيريا للمضاد الحيوي دون القضاء عليها بالكامل تتعلم كيف تقاومه، وهو ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال على المدى الطويل.

وأشارت الهيئة إلى أن أفضل طرق مساعدة الأطفال أثناء نزلات البرد تشمل: الإكثار من شرب السوائل الدافئة والباردة، استخدام المحلول الملحي وأجهزة الترطيب، إعطاء مواد طبيعية مثل عسل النحل لتخفيف السعال، وتقديم أطعمة أو مشروبات باردة لتخفيف التهاب الحلق.

كما أكدت الهيئة على أهمية الوقاية من نزلات البرد عبر غسل اليدين بانتظام، تنظيف الأسطح كثيرة الاستخدام، وتجنب مخالطة المصابين بالعدوى.

وتناشد الهيئة أولياء الأمور إلى أن يكونوا "أطباء أطفالهم الأوائل" من خلال سؤال الطبيب دائمًا: هل هذه عدوى بكتيرية أم فيروسية؟، فهذه الخطوة البسيطة تحمي صحة الأطفال وتضمن استخدام الدواء بشكل رشيد.

