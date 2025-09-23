الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

فيتامينات
فيتامينات

 وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن  الاهتمام بالصحة العامة خلال موسم الدراسة، وتأتي التغذية السليمة كركيزة أساسية لدعم صحة الأبناء وتعزيز مناعتهم مع بداية العام الدراسي، ولضمان عودة مليئة بالنشاط والطاقة.

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء:

الاهتمام بوجبة الإفطار أولًا

 لا يمكن أن يبدأ اليوم الدراسي من دون وجبة إفطار متوازنة، فهي المصدر الأساسي للطاقة وتساعد الأطفال على التركيز والتحصيل الجيد داخل الفصول.

 تجنب الوجبات غير الصحية

أكدت ضرورة تجنب الوجبات السريعة، الحلويات، والمشروبات الغازية فهي ليست مجرد أطعمة تفتقر للقيمة الغذائية، بل إنها تضعف جهاز المناعة، تقلل من القدرة على التركيز، وتؤثر سلبًا على رغبة الطفل في تناول الأغذية الصحية.

 غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن

أكدت هيئة الدواء المصرية من الضروري أن يحتوي غذاء الأبناء على عناصر طبيعية داعمة للمناعة مثل:

فيتامين C: يتوافر في البرتقال والفلفل.

فيتامين D: من خلال التعرض لأشعة الشمس وتناول الأسماك، البيض، واللحوم الحمراء.

الزنك: يوجد في المكسرات، البقوليات، واللحوم.

هيئة الدواء تطلق خدمة «واتساب» للتواصل مع الشركات والمصانع


اكدت هيئة الدواء المصرية ان توفير هذه العناصر الغذائية يساهم في تقوية جهاز المناعة، رفع مستوى النشاط، وتعزيز التركيز الذهني لدى الأطفال خلال يومهم الدراسي.

 

هيئة الدواء تحذر من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال

كانت هيئة الدواء المصرية قد حذرت من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال، خاصة التي تُصرف من دون وصفة طبية، حيث قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة، ولا تُظهر فعالية حقيقية في علاج نزلات البرد عند الصغار، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتهاء فصل الصيف، وخروج الأطفال في الصباح الباكر، مع تراجع درجات الحرارة، والاختلاط داخل الفصول الدراسية.

وشددت الهيئة على أن هذه الأدوية قد تحتوي على مكونات متعددة، ما يزيد احتمالية إعطاء الطفل جرعة زائدة عن طريق الخطأ.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في متابعة تداول الأدوية في السوق المصري، وتدعو الأسر إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء للأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لأنها أمراض فيروسية وليست بكتيرية، فهي غير فعالة في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، بينما قد تكون ضرورية فقط لعلاج بعض الحالات البكتيرية مثل التهاب الحلق البكتيري، بعض أنواع التهاب الأذن الوسطى، أو الالتهاب الرئوي البكتيري.

وأكدت الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية يسهم في جعل البكتيريا أكثر مقاومة، مما يقلل من فاعلية هذه الأدوية في المستقبل عند الحاجة إليها لعلاج عدوى بكتيرية خطيرة؛ ففي كل مرة تتعرض فيها البكتيريا للمضاد الحيوي دون القضاء عليها بالكامل تتعلم كيف تقاومه، وهو ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال على المدى الطويل.

وأشارت الهيئة إلى أن أفضل طرق مساعدة الأطفال أثناء نزلات البرد تشمل: الإكثار من شرب السوائل الدافئة والباردة، استخدام المحلول الملحي وأجهزة الترطيب، إعطاء مواد طبيعية مثل عسل النحل لتخفيف السعال، وتقديم أطعمة أو مشروبات باردة لتخفيف التهاب الحلق. 

كما أكدت الهيئة على أهمية الوقاية من نزلات البرد عبر غسل اليدين بانتظام، تنظيف الأسطح كثيرة الاستخدام، وتجنب مخالطة المصابين بالعدوى.

وتناشد الهيئة أولياء الأمور إلى أن يكونوا "أطباء أطفالهم الأوائل" من خلال سؤال الطبيب دائمًا: هل هذه عدوى بكتيرية أم فيروسية؟، فهذه الخطوة البسيطة تحمي صحة الأطفال وتضمن استخدام الدواء بشكل رشيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال التغذية السليمة الدواء المصرية البقوليات الدواء المصري البرتقال العناصر الغذائية القدرة على التركيز الفيتامينات والمعادن اليوم الدراسي تقوية جهاز المناعة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء ضعف جهاز المناعة فيتامينات ا فيتامين D فيتامين C وجبة الإفطار

مواد متعلقة

نصائح لمرضى الأنيميا وأفضل وقت لتناول الحديد

هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل أول وحدة مناظير مسالك بأسوان باستثمارات 8 ملايين جنيه

وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ 29 مشروعًا في 12 محافظة

من إعفاء كامل إلى 1606 جنيها، نسب مساهمة المواطنين في العلاج بالتأمين الصحي الشامل

هيئة الدواء تطلق خدمة «واتساب» للتواصل مع الشركات والمصانع

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في كفر الشيخ إلى 2.24 طفل لكل امرأة

الصحة تكشف حقيقة وفاة شاب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بسبب الإهمال الطبي

هيئة الدواء توجه نصائح لأولياء الأمور لعام دراسي آمن وسعيد

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads