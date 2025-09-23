الصحة: إنقاذ شاب من إصابة مميتة بالقلب في مستشفى المنصورة الدولي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة خطيرة مباشرة بالقلب، كادت أن تودي بحياته.

وقالت وزارة الصحة أنه تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيسر، إضافة إلى تفريغ الاحتباس الدموي، وهو ما ساهم في تحسن تدريجي بالعلامات الحيوية للمريض واستقرار حالته.

وعقب الجراحة العاجلة، نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، قبل أن تستقر حالته العامة ويتم نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال مراحل العلاج، ليغادر بعدها المستشفى بحالة مستقرة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا النجاح جاء ثمرة التعاون وجهود الفريق الطبي المتكامل بمستشفى المنصورة الدولي، مشيدة بكفاءتهم وقدرتهم على إنقاذ الحالات الحرجة في توقيت بالغ الدقة.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي بمحافظة الجيزة نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بالمنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعاني من تقيؤ دموي متكرر.

وجود ورم بالمعدة

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات بالمنظار أظهرت وجود ورم بالمعدة من نوع (GIST Tumour)، وبعد تأكيد التشخيص من خلال فحص الباثولوجي، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار المدعوم بأحدث التقنيات الطبية، منها جهاز الليجا شور والدباسات الجراحية، وهو ما ساهم في رفع دقة العملية وتقليل احتمالية المضاعفات



وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة، مشيدة بجهود الفريق الطبي في إنجاز هذه الجراحة المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.