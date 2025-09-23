الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إنقاذ شاب من إصابة مميتة بالقلب في مستشفى المنصورة الدولي

مستشفى المنصورة
مستشفى المنصورة الدولي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية  في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة خطيرة مباشرة بالقلب، كادت أن تودي بحياته.

وقالت وزارة الصحة أنه تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيسر، إضافة إلى تفريغ الاحتباس الدموي، وهو ما ساهم في تحسن تدريجي بالعلامات الحيوية للمريض واستقرار حالته.

وعقب الجراحة العاجلة، نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، قبل أن تستقر حالته العامة ويتم نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال مراحل العلاج، ليغادر بعدها المستشفى بحالة مستقرة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا النجاح جاء ثمرة التعاون وجهود الفريق الطبي المتكامل بمستشفى المنصورة الدولي، مشيدة بكفاءتهم وقدرتهم على إنقاذ الحالات الحرجة في توقيت بالغ الدقة.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي بمحافظة الجيزة نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بالمنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعاني من تقيؤ دموي متكرر.

وجود ورم بالمعدة

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات بالمنظار أظهرت وجود ورم بالمعدة من نوع (GIST Tumour)، وبعد تأكيد التشخيص من خلال فحص الباثولوجي، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار المدعوم بأحدث التقنيات الطبية، منها جهاز الليجا شور والدباسات الجراحية، وهو ما ساهم في رفع دقة العملية وتقليل احتمالية المضاعفات

الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين (فيديو)

متى يدخل مريض الأنفلونزا المستشفى؟ الصحة تجيب (فيديو)


وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة، مشيدة بجهود الفريق الطبي في إنجاز هذه الجراحة المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالات الحرجة العناية المركزة العلامات الحيوية بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

الباراسيتامول دواء آمن وموثوق للحوامل، أستاذ نساء يرد بالأدلة العلمية على تصريحات ترامب

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

الصحة: القطاع الخاص السبب في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 72%

هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

نصائح لمرضى الأنيميا وأفضل وقت لتناول الحديد

هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل أول وحدة مناظير مسالك بأسوان باستثمارات 8 ملايين جنيه

وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ 29 مشروعًا في 12 محافظة

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

فيفا يحدد رسميا موعد مواجهة منتخب مصر وجيبوتي وملعب المباراة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads