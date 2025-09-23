الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لتدشين مراكز تميز لخدمات ما حول الولادة، بهدف تحسين خدمات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025–2027)، والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”.

متابعة تأسيس عيادات تخصصية بمراكز طب الأسرة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تضمنت متابعة تأسيس عيادات تخصصية بمراكز طب الأسرة التي تتوسط الوحدات الصحية بالمراكز، لتقديم خدمات متقدمة في مجالات الحمل الخطر، وتأخر النمو والتطور، وربو الأطفال، والصحة النفسية، والتغذية العلاجية، ورعاية كبار السن، والذئبة الحمراء، بالإضافة إلى خدمات رعاية الشباب والمراهقين.

وأضاف “عبد الغفار” أن الجولة بدأت بتفقد أقسام مستشفى كفر الشيخ العام، لمتابعة سير العمل والالتزام بالبروتوكولات العلاجية، حيث لوحظ أن متوسط فترة إقامة الحالات بعد الولادة الطبيعية لا يتجاوز 6 إلى 7 ساعات.

كما تم التأكيد على أهمية تسجيل بيانات كل حالة على “البارتوجرام” و”تطبيقات روبسون”، لرصد وتحليل أسباب الولادة القيصرية.

وأوصت نائب الوزير بالالتزام بمعايير النظافة والتعقيم داخل غرفة تحضير الرضعات بوحدة رعاية حديثي الولادة، ومراعاة إجراءات مكافحة العدوى، وتنفيذ متطلبات “الحضانة صديقة الأم والطفل”، بما يشمل إتاحة الرضاعة الطبيعية، وتدريب الأمهات على تجميع وحفظ اللبن، والحد من الاعتماد على الألبان الصناعية، مع عدم تقييد زيارات الأمهات لأطفالهن داخل الحضانة.

وخلال الجولة، تم التعامل مع شكوى من إحدى السيدات في قسم جراحات العظام بشأن تأجيل إجراء عملية جراحية لأكثر من مرة، حيث تبين أن السبب هو تعطل جهاز C-Arm الوحيد بالمستشفى، ووجهت نائب الوزير بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومراجعة إجراءات الصيانة.

وتابع “عبد الغفار” أن الجولة شملت مركز طب أسرة الشابة، حيث تفقدت نائب الوزير غرفة طب الأسرة، وأكدت على أن الهدف من إعادة هيكلة الوظائف هو تخفيف العبء عن طبيب الأسرة، لا سيما في متابعة الطفل السليم، على أن يتركز دور الطبيب في استقبال الحالات المرضية المعقدة أو المحالة من غرفة المشورة الأسرية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالفحص الدوري للطفل السليم في المواعيد الثابتة، وضبط قياسات الطول والوزن بدقة، كونها تؤثر بشكل مباشر على الاكتشاف المبكر لمشكلات مثل التقزم.

ووجهت نائب الوزير بضرورة تعزيز دور الرائدات الصحيات في الأنشطة التوعوية، خاصة في مجالات الرضاعة الطبيعية، وفحص الثدي، والمبادرات الصحية، وأشارت إلى وجود نحو 5400 سيدة في سن الإنجاب ضمن نطاق المركز، ما يستلزم متابعة وعيهن بوسائل تنظيم الأسرة، والتصدي للمعلومات المغلوطة حول الوسائل طويلة المدى، مع تقديم مشورة فعالة في هذا الشأن.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير تفقدت مركز طب أسرة دسوق ثان، حيث لوحظ وجود حالات طوارئ حرجة، من بينها سيدة تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، ووجهت على الفور بنقل الحالة إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة.

كما أشادت بارتفاع معدل التردد على عيادة رعاية الحوامل داخل المركز، والتزام الفريق الطبي بمتابعة الحالات، مؤكدة على ضرورة متابعة نسبة الهيموجلوبين في كل زيارة وصرف مكملات الحديد عند الحاجة.

ورصدت أيضًا عدم التزام المركز بقواعد تخزين الأدوية، ووجهت بسرعة توفير أرفف مخصصة للتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة للمركز.

