7 وصفات طبيعية للعناية بالشعر قبل النوم

وصفات طبيعية للعناية بالشعر قبل النوم، العناية بالشعر ليست مقتصرة فقط على ساعات النهار أو عند الخروج من المنزل، بل إن روتين ما قبل النوم يعتبر من أهم الخطوات التي تمنح الشعر فرصة حقيقية للتجدد والإصلاح.





فخلال فترة الليل، يكون الجسم في حالة راحة، مما يتيح للبصيلات امتصاص العناصر الغذائية والزيوت الطبيعية بشكل أفضل.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر قبل النوم، من الخطوات الهامة في روتين العناية بالشعر، والأمر لا يتطلب الكثير من الوقت أو التكلفة، لكنه يصنع فارقًا كبيرًا في مظهر وصحة الشعر على المدى الطويل.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه باستخدام بعض الوصفات الطبيعية يمكن للمرأة أن تمنح شعرها التغذية التي يحتاجها ليستعيد قوته ولمعانه. فالشعر تاج المرأة، والاهتمام به جزء أساسي من روتين الجمال والصحة العامة.



وفي السطور التالية، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أبرز هذه الوصفات مع شرح فوائدها وكيفية استخدامها.

أهمية العناية بالشعر قبل النوم

الشعر يتعرض خلال اليوم لعوامل متعددة مثل التلوث، أشعة الشمس، التعرق، واستخدام أدوات التصفيف الحراري. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تقصف الأطراف، جفاف الفروة، وفقدان اللمعان. هنا يأتي دور روتين العناية الليلية الذي يساعد على:

ترطيب الشعر بعمق.

تقوية البصيلات ومنع تساقط الشعر.

منح الشعر مظهرًا صحيًا وناعمًا عند الاستيقاظ.

حماية الأطراف من التقصف والتكسر.

تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر قبل النوم



وصفات طبيعية للشعر

1. زيت جوز الهند للتغذية العميقة

يُعتبر زيت جوز الهند من أقدم الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تخترق الشعرة وتغذيها من الداخل.

طريقة الاستخدام:

سخني ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

قومي بتدليك فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية.

وزعي الزيت على كامل الشعر مع التركيز على الأطراف الجافة.

ارتدي غطاء رأس قطني واتركيه حتى الصباح.

الفوائد: يمنح الشعر ترطيبًا عميقًا، يقلل من التقصف، ويعيد إليه اللمعان الطبيعي.

2. زيت الخروع لتكثيف الشعر

زيت الخروع غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تعزز نمو الشعر وتزيد من كثافته.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لتقليل لزوجته.

وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

غطيه جيدًا طوال الليل، ثم اغسليه صباحًا.

الفوائد: يقوي البصيلات، يزيد من سماكة الشعر، ويقلل من التساقط المستمر.

3. جل الألوفيرا لتهدئة الفروة

الألوفيرا أو الصبار غني بالإنزيمات الطبيعية التي تعالج جفاف فروة الرأس وتقلل من الحكة.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار الطازج من الورقة.

ضعيه مباشرة على فروة الرأس مع التدليك.

اتركيه طوال الليل واغسليه بالشامبو في الصباح.

الفوائد: يقلل من القشرة، يرطب الشعر، ويهدئ فروة الرأس الملتهبة.

4. خليط العسل وزيت الزيتون

العسل مرطب طبيعي وزيت الزيتون مغذٍ فعال، ومزجهما يعطي وصفة مثالية للشعر الجاف.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون الدافئ.

وزعي الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

غطي الشعر بغطاء حريري أو قطني.

الفوائد: يمنح الشعر ترطيبًا مكثفًا، ويجعل الخصلات أكثر مرونة ونعومة عند الاستيقاظ.

5. زيت اللوز الحلو لتقوية الشعر

زيت اللوز غني بالمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم، وهو مثالي لعلاج الشعر الضعيف.

طريقة الاستخدام:

ضعي بضع قطرات من زيت اللوز على كف اليد.

وزعيه بلطف على الأطراف المتقصفة قبل النوم.

لا حاجة لغسله في الصباح إذا كانت الكمية قليلة.

الفوائد: يقوي الشعر الهش، يقلل من التقصف، ويمنحه ملمسًا ناعمًا.

6. خلطة الحليب وجوز الهند

الحليب مصدر للبروتينات التي تصلح الشعر التالف، بينما زيت جوز الهند يمنحه الترطيب.

طريقة الاستخدام:

امزجي نصف كوب من الحليب مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ضعي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل النوم، ثم اغسليه وجففيه برفق.

يمكن ترك القليل من الزيت على الأطراف أثناء النوم.

الفوائد: تصلح هذه الوصفة الشعر المتضرر من الحرارة وتعيد له الحيوية.

7. الشاي الأخضر لفروة الرأس

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

طريقة الاستخدام:

حضري كوبًا من الشاي الأخضر واتركيه حتى يبرد.

استخدميه كغسول لفروة الرأس قبل النوم واتركيه دون شطف.

الفوائد: يحفز نمو الشعر، يقلل من القشرة، ويجعل الفروة أكثر صحة.

نصائح هامة للعناية بالشعر قبل النوم

وصفات لتنعيم الشعر

إلى جانب استخدام هذه الوصفات الطبيعية، هناك بعض العادات البسيطة التي تساعد على حماية الشعر أثناء النوم:

تمشيط الشعر بلطف باستخدام مشط خشبي واسع الأسنان لتجنب التشابك.

تجنب ربط الشعر بإحكام لأن ذلك يضعف البصيلات ويسبب تكسره.

استخدام غطاء وسادة حريري يقلل من احتكاك الشعر بالوسادة ويحافظ على نعومته.

قص الأطراف بانتظام كل شهرين لتفادي انتشار التقصف.

الابتعاد عن المواد الكيميائية قدر الإمكان والاعتماد على الزيوت والأعشاب الطبيعية.

