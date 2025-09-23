الباراسيتامول دواء آمن وموثوق للحوامل، أستاذ نساء يرد بالأدلة العلمية على تصريحات ترامب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطورة تناول الحوامل لدواء "تايلينول" والاسم التجاري للباراسيتامول الأسيتامينوفين في الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا وموجة من القلق بين النساء الحوامل حول العالم، بما في ذلك مصر.

التحذيرات تفتقر إلى الأساس العلمي

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هذه التحذيرات تفتقر إلى الأساس العلمي، وأن الباراسيتامول ما يزال يعد الخيار الأكثر أمانا لعلاج الصداع والحمى والآلام الخفيفة خلال فترة الحمل.

وأشار حسن إلى أن المؤسسات الطبية العالمية الرائدة ما زالت تثبت الموقف نفسه:

الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG)

أكدت أن الأبحاث عالية الجودة لم تجد أي علاقة سببية بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وإصابة الأطفال بالتوحد أو اضطرابات سلوكية أخرى.

الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد (RCOG)

أوضحت أن الدواء يظل المسكن وخافض الحرارة الأكثر أمانًا للحوامل عند الالتزام بالجرعات الموصى بها.

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): أشارت إلى أن الإضافة الأخيرة في النشرة الداخلية للدواء مجرد إجراء احترازي روتيني، وليست دليلًا على وجود ضرر مؤكد.

وشدد أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني على أن استخدام الباراسيتامول بالجرعات المقررة وتحت إشراف الطبيب لا يشكل خطورة مثبتة على الجنين، داعيًا السيدات إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات السياسية المثيرة للجدل.

ووجه رسالة للأمهات الحوامل في مصر قائلًا: "اطمئني… الطب يبنى على الأدلة العلمية لا على الشائعات والباراسيتامول، حتى اليوم، هو الملاذ الآمن للحوامل. استخدميه عند الحاجة فقط، وبالجرعة الموصى بها، ويجب استشارة الطبيب دائمًا".

وأكد أن الهدف الأول للأطباء هو راحة الأم وسلامة الجنين، داعيًا الحوامل إلى الحفاظ على طمأنينتهن خلال هذه الرحلة الخاصة بعيدًا عن القلق غير المبرر.

