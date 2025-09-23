10 خطوات في روتين العناية بالشعر الجاف قبل النوم

العناية بالشعر الجاف تحتاج إلى اهتمام خاص، خصوصًا في فترة الليل، حيث يكون الشعر في حالة استرخاء بعيدًا عن العوامل البيئية مثل أشعة الشمس، الأتربة، أو أدوات التصفيف الحرارية.





إن اتباع روتين منتظم قبل النوم يساعد على ترطيب الشعر، تقويته، وتقليل مشاكله مثل التقصف والهيشان، ليصبح أكثر نعومة ولمعانًا مع مرور الوقت.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن روتين العناية بالشعر الجاف قبل النوم ضرورة للحفاظ على صحته ومظهره الحيوي.



والخطوات تبدأ من تمشيط لطيف وتطبيق زيوت أو سيرومات مرطبة، مرورًا باختيار وسادة مناسبة وتسريحة مريحة، وصولًا إلى عادات بسيطة مثل شرب الماء وتجنب النوم بشعر مبلل.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه مع الاستمرارية، ستلاحظ صاحبات الشعر الجاف فرقًا كبيرًا في نعومة الشعر ولمعانه وقوته.

خطوات العناية بالشعر الجاف قبل النوم

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، خطوات روتين العناية بالشعر الجاف قبل النوم بالتفصيل، مع نصائح عملية للحفاظ على صحته وجماله.

ترطيب وتنعيم الشعر

1- تمشيط الشعر برفق قبل النوم

أول خطوة أساسية هي تمشيط الشعر بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان أو فرشاة ناعمة مخصصة للشعر الجاف. هذه العملية تساعد على:

فك التشابك دون تكسر الخصلات.

توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى باقي أطراف الشعر.

تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر.

من المهم تجنب التمشيط العنيف أو استخدام فرشاة ذات شعيرات حادة، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الجفاف والتقصف.

2- استخدام الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية تعتبر صديقة مثالية للشعر الجاف. يمكن تدليك فروة الرأس بخفة بزيوت مثل:

زيت جوز الهند: يرطب بعمق ويقلل من الهيشان.

زيت الأرجان: غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تمنح الشعر لمعانًا وقوة.

زيت الزيتون: يساعد على تغذية الأطراف الجافة ومنع التقصف.

زيت اللوز الحلو: خفيف وسهل الامتصاص، مثالي للشعر شديد الجفاف.

يفضل وضع كمية صغيرة من الزيت على الأطراف مع تدليك فروة الرأس قبل النوم، ثم تغطية الشعر بغطاء حريري أو قبعة قطنية خفيفة للحفاظ على الترطيب.

3- عمل ماسكات طبيعية ليلية

هناك ماسكات خفيفة يمكن تطبيقها على الشعر الجاف قبل النوم وتركها حتى الصباح، مثل:

ماسك جل الألوفيرا مع زيت جوز الهند: الألوفيرا تهدئ فروة الرأس وتمنح ترطيبًا طبيعيًا، بينما يعزز زيت جوز الهند النعومة.

ماسك الزبادي والعسل: يحتوي على بروتينات تساعد في إصلاح الشعر، بينما يوفر العسل ترطيبًا إضافيًا.

ماسك الحليب مع زيت الزيتون: يعيد الحيوية للشعر المجهد ويمنحه مرونة.

هذه الماسكات لا تحتاج إلى كميات كبيرة، ويكفي استخدامها مرة أو مرتين أسبوعيًا.

4- استخدام السيروم أو الكريم الليلي

الكثير من شركات العناية بالشعر توفر سيرومات أو كريمات ليلية مخصصة للشعر الجاف. هذه المنتجات غالبًا تحتوي على مكونات مغذية مثل البانثينول أو الكيراتين أو زيوت طبيعية مركزة. يتم توزيع كمية صغيرة على الأطراف قبل النوم لتقليل التقصف ومنح الشعر ملمسًا ناعمًا في الصباح.

5- اختيار وسادة مناسبة

نوع الوسادة يلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر، خصوصًا للشعر الجاف. الوسائد القطنية تمتص الزيوت الطبيعية من الشعر، ما يزيد من جفافه. لذلك يفضل النوم على وسادة حريرية أو ساتان، فهي تقلل من الاحتكاك وتمنع تشابك الخصلات وتحتفظ برطوبة الشعر.

6- جدولة الشعر بشكل مريح

ترك الشعر منسدلًا أثناء النوم قد يسبب تشابكه وتكسره. من الأفضل:

ربط الشعر في جديلة فضفاضة لتقليل التشابك.

أو عمل كعكة خفيفة (بون عشوائي) باستخدام ربطة شعر قطنية أو حريرية.

تجنب الربطات المطاطية الضيقة لأنها تكسر الشعر.

7- ترطيب الأطراف الجافة

الأطراف هي أكثر جزء عرضة للتقصف في الشعر الجاف، لذا من المهم العناية بها يوميًا قبل النوم. يمكن وضع بضع قطرات من زيت الأرغان أو سيروم مخصص للأطراف على الخصلات السفلية لحمايتها من التلف.

زيوت طبيعية للشعر

8- شرب الماء قبل النوم

العناية بالشعر لا تقتصر على المنتجات الخارجية فقط، بل إن ترطيب الجسم الداخلي ينعكس بشكل مباشر على صحة الشعر. شرب كوب من الماء قبل النوم يساعد على الحفاظ على مستوى الترطيب في الجسم والشعر.

9- تجنب النوم بشعر مبلل

من الأخطاء الشائعة التي تزيد من جفاف الشعر وتكسره النوم مباشرة بعد الاستحمام. الشعر المبلل يكون هشًا وضعيفًا، مما يزيد من احتمالية تقصفه. لذلك يُفضل غسل الشعر قبل ساعات من النوم وتركه يجف طبيعيًا أو باستخدام مجفف على حرارة منخفضة.

10- العادات اليومية المساعدة

الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل السيشوار والمكواة.

غسل الشعر مرتين فقط في الأسبوع باستخدام شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

استخدام بلسم مرطب أو حمام كريم بانتظام.

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات مثل فيتامين A، E، وB7 (البيوتين)، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والحديد.

فالشعر الجاف يحتاج دائمًا إلى روتين ثابت وداعم، والليل هو الوقت الأمثل لتغذيته واستعادة رونقه بعيدًا عن الضغوط والعوامل الخارجية.

