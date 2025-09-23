الأطباء تعلن القواعد الإرشادية لانتخابات التجديد النصفي 10 أكتوبر المقبل

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، عن القواعد الإرشادية للعملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، وتضمنت الآتي:

أولًا: الإجراءات المتبعة قبل عملية الاقتراع:

يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنقابة الفرعية بالآتى:

1 – التحقق من حضور أعضاء اللجنة: أعضاء الهيئة القضائية – أعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات بالنقابة – ثلاثة وكلاء عن المرشحين (فى حالة عدم حضور وكلاء عن المرشحين يتم اختيار اثنين من الناخبين، وفى حالة عدم موافقة أى ناخبين يتم استكمال إجراءات الانتخابات).



2 – معاينة مركز الاقتراع للتحقق من استيفاء جميع التجهيزات المطلوبة كابينة اقتراع أو ساتر يدلى الأطباء بأصواتهم خلفه بصورة منفردة، حيث أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفردًا وسريًا، ولا يجوز الإدلاء بأصوات بشكل جماعى أو علنى، منعًا لحدوث أى تأثير على الناخب.



3 – مراجعة واستلام المهمات والكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بعملية الاقتراع ( يتم فض الشمع الأحمر من الكراتين بحضور اللجنة وتواجد مندوب النقابة العامة ).



4 – معاينة صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها وسلامتها ثم غلقها، ولا يجوز فتحها إلا عند فرز الأصوات.



5 – التأكد من وجود عدد اثنان من الموظفين لكل صندوق انتخابى ( أحدهما مسئول عن الكشوف الانتخابية والتأكد من شخصية الطبيب، والآخر مسئول عن عدد بطاقات التصويت التى يتم وضعها فى الصندوق الانتخابى ).



6 – ملء محضر فتح باب التصويت ( نموذج رقم 1 ) والتوقيع عليه.





ثانيًا: الأطباء الذين لهم حق التصويت بكل مستوى:





1 – الناخب الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية يسمح له التصويت لجميع المستويات

( نقابة عامة – قطاع جغرافى – نقابة فرعية ).

2 – الناخب غير الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية، يسمح له بالتصويت بجميع المستويات

( نقابة عامة – قطاع – نقابة فرعية ) فى حالة تقديم أى مستند رسمى ممهور بشعار الجمهورية يثبت أن جهة عمله فى نطاق النقابة الفرعية وملء ( نموذج رقم 5 ) إقرار صحة تسجيل بالنقابة الفرعية، ويتم تسجيل اسمه فى ( نموذج رقم 6 ) غير المدرجين.

3 – يسمح بتصويت الناخب لمستويات النقابة العامة على مستوى الجمهورية فقط (أكثر وأقل من 15 سنة قيد): للناخبين الوافدين غير المسجل لهم نقابة فرعية أو المسجلين بأى نقابة فرعية مختلفة، وفى هذه الحالة يقوم الناخب بالتوقيع على إقرار ناخب وافد ( نموذج رقم 7 )، ثم يتم تدوين اسمه فى كشوف الوافدين ( نموذج رقم 8 ).

4 – يتعين فى جميع الحالات أن يحضر الناخب شخصيًا، وأن يكون مسددًا لاشتراك النقابة عن عام 2024، ويتم التأكد من ذلك بإحدى الطرق الآتية:

أ – أن يكون ذلك مدونًا بالكشوف الانتخابية.

ب – أن يكون ذلك مدونًا بقاعدة بيانات النقابة.

ت – أن يكون ذلك مدونًا بكشوف الخصم من المرتب بالنقابة الفرعية.

ث – تقديم كارنيه النقابة مدونًا به سنة السداد.

ج – تقديم الإيصال الدال على السداد، أو بيان سداد صادر من النقابة.

ملحوظة: يتم السماح بتسديد الاشتراك ثم الانتخاب فى نفس يوم الاقتراع ( مع مراعاة أن الأطباء يتم اعفاءهم من سداد اشتراك النقابة عن العام الذى بلغ فيه سن الستين، طبقًا للقانون ) .



ثالثًا: الإجراءات المتبعة أثناء عملية الاقتراع:

1 – تبدأ عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحًا ( بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى البند أولًا ).

2 – على كل ناخب أن يقدم ما يثبت شخصيته سواء بكارنيه النقابة أو بأى مستند رسمى آخر.

3 – يسلم الناخب تحقيق شخصيته للمختص، ثم يقوم بالتوقيع أمام اسمه بالكشوف الانتخابية.

4 – يتم تسليم الناخب بطاقات التصويت ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته ( خلف ساتر )، عن طريق وضع أى علامة ( التأشير ) أمام العدد المطلوب انتخابه فى كل بطاقة إنتخابية، ولا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة.

5 – يضع الناخب بطاقات الانتخاب بالصندوق المخصص لذلك، ثم يغمس إصبعه بالحبر الفوسفورى، ثم يتسلم تحقيق شخصيته من المختص.

6 – يجوز للناخب أن يحمل معه قائمة بالأسماء التى يرغب فى انتخابها عند دخوله مقر لجنة الانتخاب.

7 – يحق لكل مرشح وكذلك طبيب واحد وكيل عنه ( بموجب التوكيلات المعتمدة من النقابة أو الشهر العقارى) دخول مركز الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية، كما يحق ذلك لمندوب المنظمة / الجمعية الممنوحة تصريح مراقبة من اللجنة العامة للانتخابات على أن يتم تدوين بياناته وتوقيعه بكشف مراقبى الانتخابات ( نموذج رقم 9 ).

8 – يسمح بالدعاية الانتخابية خارج مقر الاقتراع بدون استخدام مكبرات صوت، إلا أنه يحظر القيام بجميع أشكال الدعاية أو التأثير على العملية الانتخابية بداخل مقر الاقتراع من المرشحين أو وكلائهم .

9 – يمنع دخول مركز الاقتراع لغير الناخبين أو المصرح لهم بالدخول.

10- حفظ النظام بالمقر منوط برئيس اللجنة المشرفة بالنقابة الفرعية، وله أن يستعين بقوات الأمن عند الضرورة.

11- تستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

12- يتم إغلاق صناديق الاقتراع وتحرير محضر غلق باب التصويت ( نموذج رقم 2 ) والتوقيع عليه.





رابعًا: الاجراءات المتبعة أثناء عملية فرز الأصوات:

1 – تبدأ اللجنة فى عملية فرز الأصوات فى مركز الاقتراع ذاته.

2 – يتم فرز أصوات مرشحى النقابة العامة (أكثر، وأقل من 15 سنة قيد، ومنطقة ) ويتم ملء نموذج محضر فرز أصوات مرشحى النقابة العامة للأطباء والمنطقة الجغرافية نموذج رقم (3) وإرساله الى النقابة العامة فور الانتهاء، ويليه فرز أصوات النقابة الفرعية نموذج رقم (4).

3 – يتم فرز أصوات كل صندوق على حده فى كشوف التفريغ.

4 – يحق لكل مرشح وكذلك طبيب وكيل عنه (بموجب التوكيلات المعتمدة من النقابة أو الشهر العقارى) أن يحضر لمراقبة عملية الفرز وإعلان النتيجة، كما يحق ذلك لمندوب المنظمة / الجمعية الممنوحة تصريح مراقبة من اللجنة العامة للانتخابات، على أن يتم تدوين بياناته وتوقيعه بكشف مراقبى الانتخابات ( نموذج رقم 9 ).

5– يكون الصوت باطلًا فى الحالات الآتية:

أ ) إذا انتخب عددًا أكثر أو أقل من العدد المطلوب بالبطاقة الانتخابية، أو إذا لم ينتخب أى مرشح.

ب ) كتابة أى عبارة على ورقة الاقتراع.

6 – يتم حصر عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بجميع الصناديق.

7 – يتم ملء نموذج محضر فرز أصوات وإعلان نتيجة مقاعد النقابة الفرعية ( نموذج رقم 4 ).

8 – يتم إعلان نتيجة انتخابات النقابة الفرعية داخل مركز الاقتراع.

9 – يتم تسليم صورة من محاضر الفرز ( نموذج رقم 3، ورقم 4) لكل من يرغب من المرشحين أو وكلائهم.

10- يتم وضع جميع ( أصول ) العملية الانتخابية: مثل الكشوف الانتخابية، بطاقات التصويت، وكشوف تفريغ الأصوات، وجميع النماذج المستخدمة ( من 1 – 9 ) داخل كرتونة مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر، وكذلك أصول أى مستندات مستوفاة أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية، ويتم وضعها فى مظروفين ( أحدهما خاص بانتخابات مقاعد النقابة العامة والقطاع، والآخر خاص بانتخابات النقابة الفرعية )، ويتم إغلاق المظروفين ويشمع كل منهما بالشمع الأحمر ويختم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم تسليمهم لمندوب النقابة العامة لإحضارهم بنفسه الى اللجنة العامة للانتخابات، كما يتم وضع الأوراق غير المستخدمة فى كرتونة وتشمع بالشمع الأحمر وتسلم كذلك لمندوب النقابة.



11- تقوم اللجنة العامة للانتخابات بحصر وتجميع أصوات المرشحين على مقاعد النقابة العامة والقطاعات الجغرافية ثم يتم إعلان نتيجة مقاعد النقابة العامة والقطاعات بمقر النقابة العامة للأطباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.