أخبار مصر: الاتحاد الأوروبي يفشل خطط ترامب بغزة، سقوط "مستريح السيارات"، قفزة جديدة في الذهب، قصة امرأة أبكت عثمان ديمبيلي

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين لاستخراج كارنيه العضوية

يستقبل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الأعضاء المنتخبين بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وتستمر مراسم الاستقبال حتى غدا الأربعاء.

قطع الطريق على ترامب، أول تحرك من الاتحاد الأوروبي بشأن غزة بعد مؤتمر حل الدولتين

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه سيتم تشكيل مجموعة مانحين لتمويل إعادة إعمار غزة، وذلك للمساعدة في ضمان استمرارية أي دولة فلسطينية مستقبلية.

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

أخلت أجهزة الأمن لمديرية أمن الجيزة سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه والتأكد من أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

قصة إجبار طلاب إحدى مدارس الجيزة على توقيع إقرار بسداد المصروفات الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة إجبار الطلاب بإحدى مدارس الجيزة على توقيع إقرار بسداد المصروفات الدراسية وفى حالة عدم السداد يتم استبعاد ملف الطالب.

في بيان مشترك، مؤتمر حل الدولتين يدعو الدول للإسراع بتنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية

أصدرت رئاسة مؤتمر حل الدولتين بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن اعتماد إعلان نيويورك يشكل مسارًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ويقدم بديلًا مبدئيًا وواقعيًا لإنهاء دائرة العنف والحروب المتكررة.

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

بكى الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

الحكاية فيها إن، قطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي بعد أردوغان ورئيس إندونيسيا (فيديو)

بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، انقطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد إعلان اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية.

القبض على "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

نجحت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط “مستريح السيارات” بمنطقة حدائق القبة استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.

إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، بأن مدريد سترد على أي إجراء إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، وهي مهمة تشارك فيها الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج.

اليوم، فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر، رابط التقديم

صدق الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد إلكترونيًّا اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 23 و24 سبتمبر الجاري 2025م.

تحدي الثقة، تعليق مثير من والد لامين يامال بعد خسارة نجله الكرة الذهبية (فيديو)

علق منير النصراوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على خسارة نجله الكرة الذهبية أمام منافسه الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

في حادثة في حادثة غير مألوفة انقطع صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصفتها وسائل إعلام تركيا بأنها متعمدة.

تحول ملموس من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سعر جرام الذهب اليوم، قفزة جديدة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا جديدا وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

الحمد لله، أول رد فعل من زوجة عثمان ديمبلي بعد فوزه بالكرة الذهبية (صور)

تفاعلت ريما إدبوش، زوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.

تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبرى بالصين والسكان يسارعون بتخزين المؤن، ماذا سيحدث اليوم؟

أمرت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، بتعطيل العمل والمدارس والمواصلات في أكثر من عشر مدن رئيسية في جنوب البلاد بسبب اقتراب الإعصار راجاسا.

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

كشف مطرب المهرجانات مسلم تفاصيل انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد أقل من 5 أشهر على زفافهما في مايو الماضي.

مواعيد مباريات اليوم في كأسي إنتركونتيننتال وكاراباو والدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في كأس إنتركونتيننتال والدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس كاراباو وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بعد حملة المقاطعة والخسائر المالية، ديزني تعلن عودة برنامج "جيمي كيميل"

أعلنت شركة "والت ديزني" إعادة عرض برنامجها الفكاهي الشهير "جيمي كيميل لايف" يوم الثلاثاء، بعد إيقافه مؤقتًا منذ نحو أسبوع، على خلفية الانتقادات التي وجهت للبرنامج بسبب تعليقات عقب مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

فاطيماتا، قصة المرأة الحديدية التي رسمت مسار ديمبلي وأبكته في ليلة عرسه الكروي (فيديو)

لم يتمالك عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، نفسه حيث دخل في نوبة بكاء عندما تحدث عن والدته فاطيماتا وما فعلته معه في مسيرته الكروية حتى الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي أقيم أمس الإثنين على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

تصب في مصلحة إسرائيل، شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

ذكرت صحيفة "تليجراف" أن لدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عدة شروط قبل أن تتمكن بريطانيا وفلسطين من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

