بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

بكى الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

ولم يتمالك عثمان ديمبيلي، نفسه حيث انهمر في البكاء عندما تحدث عن عائلته التي دعمته وعلى ما فعلته والدته معه.



ووجّه عثمان ديمبيلي، الشكر إلى إدارة باريس سان جيرمان التي بحثت عن ضمه قبل عامين وكانت واثقة في قدراته حتى فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

وقال إنه يشكر المدرب لويس إنريكي الذي يتعامل معه كأب موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي للفريق وليس مجهوده الفردي كلاعب.



كما وجه الشكر إلى كل من ساهم في تطويره كلاعب كرة قدم منذ بداية مسيرته وعلى رأسها أندية ستاد رين الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الحالي.



وأكد أن الكرة الذهبية لم تكن أحد أهداف مسيرته بصراحة لكنه فخور للغاية بما حققه ووصل إليه في باريس سان جيرمان والتتويج بكل البطولات الممكنة في فرنسا والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

🚨 حفل جوائز الكرة الذهبية



👏🏆 الفرنسي عثمان ديمبيلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025#الكرة_الذهبية#BallonDor pic.twitter.com/hSfTRbGacu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2025

وتابع:" أنا سعيد للغاية وفخور باستلام الجائزة من نجم أسطوري بقيمة رونالدينيو نجم باريس سان جيرمان السابق، وأشكر كل زملائي في منتخب فرنسا والذين ساهموا في كتابة إنجازي الفردي".

وصعدت والدة ديمبيلي إلى المسرح للاحتفال مع نجلها عقب الفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته.



جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

