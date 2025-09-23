في بيان مشترك، مؤتمر حل الدولتين يدعو الدول للإسراع بتنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية

أصدرت رئاسة مؤتمر جل الدولتين بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن اعتماد إعلان نيويورك يشكل مسارًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ويقدم بديلًا مبدئيًا وواقعيًا لإنهاء دائرة العنف والحروب المتكررة.

طالب البيان بتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة إنهاء حكم حركة حماس ونزع سلاحها لضمان تحقيق الاستقرار واستكمال مسار حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى أي مشروع إسرائيلي لضم الضفة الغربية باعتباره خطًا أحمر، محذرة من أن أي خطوات من هذا النوع ستترتب عليها عواقب جسيمة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وفق الأمم المتحدة طريق الاندماج الإقليمي لإسرائيل.



ودعا جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية، مؤكدًا الالتزام بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار، انسجامًا مع نصوص الإعلان.

وأشاد البيان بالاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين، مؤكّدًا أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تشهد مرحلة حاسمة.

وأكد أن إعلان نيويورك حصل على تأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموافقة 142 دولة، ما يعكس الدعم الدولي الواسع لمسار حل الدولتين.

وكانت أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، انطلقت، مساء الإثنين، في مدينة نيويورك، وسط ترقب لمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.