الحمد لله، أول رد فعل من زوجة عثمان ديمبلي بعد فوزه بالكرة الذهبية (صور)

تفاعلت ريما إدبوش، زوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.

وعبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع إنستجرام عبرت زوجة ديبلي عن فرحتها بفوزه بجائزة الكرة الذهبية وكتبت قائلة: "الحمد لله" في أول رد فعل بعد أن توج عثمان ديمبلي بالجائزة.



كما نشرت زوجة ديمبلي صورة أخرى للكرة الذهبية وبجوارها باقة من الورود عبر حسابها أيضًا بموقع إنستجرام.

ريما إدبوش المغربية الأصل ترتبط بعثمان ديمبلي منذ عام 2021 وساهمت في تغيير حياته بصورة كبيرة.



وتعد ريما إدبوش إحدى الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي كعارضة أزياء كما أنها ترتدي الحجاب في ظل اعتناقها الإسلام.



كما وجه الشكر إلى كل من ساهم في تطويره كلاعب كرة قدم منذ بداية مسيرته وعلى رأسها أندية ستاد رين الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الحالي.



وأكد أن الكرة الذهبية لم تكن أحد أهداف مسيرته بصراحة لكنه فخور للغاية بما حققه ووصل إليه في باريس سان جيرمان والتتويج بكل البطولات الممكنة في فرنسا والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وتسلم ديمبلي الجائزة في حفل ضخم أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين بحضور العديد من أساطير ونجوم كرة القدم حول العالم بعد صراع شرس مع الإسباني لامين يامال جناح برشلونة.

وبكى الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.



ولم يتمالك عثمان ديمبيلي، نفسه حيث انهمر في البكاء عندما تحدث عن عائلته التي دعمته وعلى ما فعلته والدته معه.



ووجَّه عثمان ديمبيلي، الشكر إلى إدارة باريس سان جيرمان التي بحثت عن ضمه قبل عامين وكانت واثقة في قدراته حتى فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.



وقال إنه يشكر المدرب لويس إنريكي الذي يتعامل معه كأب موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي للفريق وليس مجهوده الفردي كلاعب.

