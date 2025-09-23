القبض على "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

نجحت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط “مستريح السيارات” بمنطقة حدائق القبة استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من صاحب معرص سيارات بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي.

علي الفور تم إعداد أكمنة وتم ضبط المتهم وجار التحقيق معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.