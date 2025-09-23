الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

متهم - صورة أرشيفية،
متهم - صورة أرشيفية، فيتو

نجحت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط  “مستريح السيارات” بمنطقة حدائق القبة استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.

 

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من صاحب معرص سيارات بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي.

علي الفور تم إعداد أكمنة وتم ضبط المتهم وجار التحقيق معه.

