تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبرى بالصين والسكان يسارعون بتخزين المؤن، ماذا سيحدث اليوم؟

أمرت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، بتعطيل العمل والمدارس والمواصلات في أكثر من عشر مدن رئيسية في جنوب البلاد بسبب اقتراب الإعصار راجاسا.

وقالت السلطات في منطقة شنتشن في بيان "من المتوقَّع أن يُسبِّب الإعصار آثارًا وخيمة من الرياح والأمطار والأمواج والفيضانات ابتداء من ليلة الـ23 من سبتمبر"، مشيرة إلى أنَّه "باستثناء فرق الإنقاذ ومقدّمي الخدمات الأساسية، يُرجى عدم الخروج إلا للضرورة".

وفعَّلت السلطات الصينية تدابير التعامل مع الفيضانات في العديد من الأقاليم الجنوبية، محذرة من هطول أمطار غزيرة تبدأ ليلة الثلاثاء.

وأعلنت خدمات الطوارئ في مدينة شنجن الصينية الكبرى عن خطط لإجلاء نحو 400 ألف شخص يعيشون في “مناطق منخفضة وساحلية”.

كذلك، أعلنت مدن عدة في مقاطعة قوانغدونغ حيث تقع شنجن عن تعليق الدراسة ووقف تسيير وسائل النقل العام بسبب العاصفة.



سارع سكان شنجن إلى تخزين المؤن قبل وصول العاصفة وفي منطقة باوآن، اصطفت طوابير طويلة مساء الاثنين أمام سوبرماركت، حيث كانت الرفوف شبه خالية من اللحوم والخضراوات الطازجة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في هونج كونج المجاورة هبوب رياح قوية عاصفة الأربعاء مع “أحوال جوية غير مواتية، وهطول أمطار غزيرة متكررة وهبات شديدة من العاصفة”.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، أعلنت شركة كاثي باسيفيك ومقرها هونج كونج نيتها إلغاء “أكثر من 500 رحلة جوية” بين مساء الثلاثاء والخميس.

ووفق العلماء، يتسبب تغير المناخ في ظواهر جوية متطرفة أكثر تكرارًا وشدة حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.