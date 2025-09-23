الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر، رابط التقديم

صدق الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد إلكترونيًّا اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 23 و24 سبتمبر الجاري 2025م.

وأهاب رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب مراعاة المدة المقرر خلالها تقليل الاغتراب حتى يتسنى لكل طالب الانتظام في كليته وحضور المحاضرات الدراسية.

 

رابط تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر 

وتقليل الاغتراب يكون من خلال هذا الرابط المرفق:

 

 التعليم العالي: فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العالية وبعض كليات الجامعات الحكومية

وفي وقت سابق أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارًا من اليوم، حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال هذا الرابط.
 

ويتم تسجيل الرغبات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

