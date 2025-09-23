إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، بأن مدريد سترد على أي إجراء إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، وهي مهمة تشارك فيها الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج.



وأكد وزير الخارجية، بحسب بيان الوزارة، أن "إسبانيا سترد على أي عمل ينتهك حرية التنقل وحرية التعبير والقانون الدولي".



وشدد ألباريز على الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي أطلقت في برشلونة، وأشار إلى أن مدريد توفر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع أعضاء الأسطول الإسبان، كما كلف وزير الخارجية السفير في تونس بالتحقيق في ملابسات الهجوم الأخير بطائرة مسيرة على سفن الأسطول في المياه التونسية.

وفي بيان لاحق اليوم، أكد الأسطول أنه أصبح تفصله عن سواحل غزة 715 ميلًا بحريًّا، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبًا.

وأكد الناشط اليوناني بلوتارهوس فيرنيس، في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول اليوم أن "أسطول الصمود العالمي يحمل طابعًا مدنيًّا في سبيل كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين".

وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانًا أعربت فيه عن قلقها على سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.



وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح لسفن أسطول الصمود العالمي بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة مؤكدة أن أي محاولة للاقتراب من سواحل غزة ستعتبر غير قانونية ودعت الوزارة منظمي الأسطول إلى توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان، حيث ستتم عملية تفريغ الشحنات الإنسانية قبل إدخالها إلى القطاع.

وقالت الخارجية في بيان، أمس الإثنين: "لن نسمح بدخول السفن منطقة قتال نشطة أو التعدي على الحصار البحري القانوني".



وفي 10 سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المنظمة لأسطول الصمود العالمي، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية، مشيرا إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالسفينة بسبب الحريق الذي نشب على سطحها العلوي.



واعترضت إسرائيل سابقا عدة سفن على متنها متطوعين لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من بينها سفينتي مادلين وحنظلة التابعين لأسطول الحرية في يوليو الماضي كما اعتقلت بعض الناشطين المشاركين في تلك المهمات بعد عدة تهديدات أعلنتها تل أبيب باعتراض السفن التي تحاول الوصول للقطاع.

