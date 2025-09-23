تحدي الثقة، تعليق مثير من والد لامين يامال بعد خسارة نجله الكرة الذهبية (فيديو)

علق منير النصراوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على خسارة نجله الكرة الذهبية أمام منافسه الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال والد لامين يامال لوسائل الإعلام عقب نهاية حفل الكرة الذهبية قائلًا: "العام القادم ستكون لنا"، في إشارة إلى إيمانه بتتويج نجله بالجائزة في العام المقبل.



وكان منير النصراوي والد لامين يامال وجدته فاطمة وبعض من أفراد عائلته رافقا نجم برشلونة الإسباني في حفل الكرة الذهبية، أملًا في الاحتفال بتتويجه بالكرة الذهبية.

وحصد لامين يامال نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل الكرة الذهبية 2025 (بالون دور).

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته الكروية مساء الاثنين في مسرح "شالتييه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتنافس ديمبيلي مع لامين يامال على الكرة الذهبية قبل أن يتم الإعلان عن فوز ديمبيلي بالجائزة على حساب يامال الذي احتل المركز الثاني.



وقدم ديمبيلي مستويات رائعة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وحقق لقب الدوري الفرنسي بجانب كأس فرنسا وكأس السوبر المحلي بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.



