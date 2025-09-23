الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
قطع الطريق على ترامب، أول تحرك من الاتحاد الأوروبي بشأن غزة بعد مؤتمر حل الدولتين

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فيتو

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه سيتم تشكيل مجموعة مانحين لتمويل إعادة إعمار غزة، وذلك للمساعدة في ضمان استمرارية أي دولة فلسطينية مستقبلية.


وأضافت: "بما أن بقاء السلطة الفلسطينية على المحك، فعلينا جميعًا بذل المزيد من الجهود. ولهذا السبب سنشكل مجموعة مانحين لفلسطين. يجب أن تكون أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للاستمرار، اقتصاديًّا أيضًا، ويمكن تحقيق ذلك أيضًا بدعم من جيران الفلسطينيين".

وأضافت فون دير لاين: "سننشئ نحن الأوروبيون أداةً مخصصةً لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع جهود المانحين الآخرين".

من جهته، أشار رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا إلى "أننا ندين الحملة العسكرية على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية".

وقال: "نطالب بوقف المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "السبيل الوحيد للمضي قدما هو حل الدولتين".

وذكر أن "وقت السلام هو الآن ونتحمل مسؤولية الارتقاء لما هو أمامنا".

وأصدرت رئاسة مؤتمر حل الدولتين بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن اعتماد إعلان نيويورك يشكل مسارًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ويقدم بديلًا مبدئيًّا وواقعيًّا لإنهاء دائرة العنف والحروب المتكررة.

طالب البيان بتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، مؤكدة ضرورة إنهاء حكم حركة حماس ونزع سلاحها لضمان تحقيق الاستقرار واستكمال مسار حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى أي مشروع إسرائيلي لضم الضفة الغربية باعتباره خطًّا أحمر، محذرة من أن أي خطوات من هذا النوع ستترتب عليها عواقب جسيمة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وفق الأمم المتحدة طريق الاندماج الإقليمي لإسرائيل.

