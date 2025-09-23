الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأسي إنتركونتيننتال وكاراباو والدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي وحرس الحدود،
الأهلي وحرس الحدود، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في كأس إنتركونتيننتال والدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني وكأس كاراباو وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس إنتركونتيننتال 

أهلي جدة مع بيراميدز 9 مساء - SSC ومنصة شاهد ومنصة دازن 

الدوري المصري الممتاز 

حرس الحدود مع الأهلي 5 مساء - أون سبورت 1 

الزمالك مع الجونة 8 مساء - أون سبورت 1 

طلائع الجيش مع المقاولون 8 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإسباني 

إسبانيول مع فالنسيا 8 مساء - بي إن سبورت 3 

بيلباو مع جيرونا 8 مساء - بي إن سبورت 7 

ليفانتي مع ريال مدريد 10.30 مساء - بي إن سبورت 1 

إشبيلية مع فياريال 10.30 مساء - بي إن سبورت 3 

كأس كاراباو 

لينكولن سيتي مع تشيلسي 9.45 مساء - بي إن سبورت 4 

ليفربول مع ساوثهامبتون 10 مساء - بي إن سبورت 2 

كأس خادم الحرمين الشريفين 

الحزم مع نيوم 6.35 مساء - ثمانية 1

جدة مع النصر 9.30 مساء - ثمانية 1

الوحدة مع اتحاد جدة 9.30 مساء - ثمانية 1 

كأس إنتركونتيننتال بيراميدز أهلي جدة الأهلي الزمالك حرس الحدود

