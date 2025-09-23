الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

مسلم ويارا تامر،
مسلم ويارا تامر، فيتو

كشف مطرب المهرجانات مسلم تفاصيل انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد أقل من 5 أشهر على زفافهما في مايو الماضي.

 

طلاق مسلم 

كتب مسلم على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "تم الطلاق بيني وبين مراتي، ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس". 

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل في الي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض وحلمها الوحيد أنها تعيش مبسوطة لا أكثر ولا أقل". 

وتابع: "مش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجة وصلوني ليها". 

وأكد أن هذه التجربة ستجعله يعزف عن الزواج مستقبلًا، مختتمًا: "أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا أوي على الظروف".

 

يارا تامر تفتح النار على شقيقة مسلم

جاء إعلان الطلاق بعد تصاعد الخلافات بين زوجة مسلم وشقيقته، حيث اتهمت يارا تامر الأخيرة بـ"الإساءة لها"، مما أشعل الخلافات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا تامر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه إنها قد تتعرض للطلاق بسبب كشفها عن هذه الخلافات، لكنها لا تهتم بذلك بقدر ما يهمها الدفاع عن نفسها. 

وأضافت: "أنا ممكن مسلم يطلقني علشان حالف عليَّ ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارق لي إني أطلق".

وأشارت يارا إلى أن الخلاف بدأ بسبب تعليق لزوجها على طريقة طهيها، قائلة: "أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟ قال لي: جميل يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت إزاي يقول على ماما كده وتشتمني وتشتم أخوها تقول لي عليه مش راجل وبتتكلم عني وعن شرفي".

يُذكر أن يارا تامر كانت قد حاولت رأب الصدع وتوضيح حقيقة الانفصال قبل إعلان الطلاق الرسمي، حيث نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قالت فيه: "فيك يا حبايب قلبي أنا ومسلم عدينا بحاجات أكتر وأصعب من كده وفضلنا متمسكين ببعض، عمري ما هتخلى عنه ولا هو يقدر يعيش من غيري، هيردلي اعتباري ويطلع ينهي القرف ده كله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زوجة مسلم مطرب المهرجانات مسلم مسلم يارا تامر طلاق مسلم

مواد متعلقة

زوجة مطرب المهرجانات مسلم تفتح النار على شقيقته لهذا السبب

مسلم يطرح أحدث أغنياته "مش صافيلك"

الأكثر قراءة

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

الحكاية فيها إن، قطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي بعد أردوغان ورئيس إندونيسيا (فيديو)

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

بعد حملة المقاطعة والخسائر المالية، ديزني تعلن عودة برنامج "جيمي كيميل"

الحمد لله، أول رد فعل من زوجة عثمان ديمبلي بعد فوزه بالكرة الذهبية (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads