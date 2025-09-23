كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

كشف مطرب المهرجانات مسلم تفاصيل انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد أقل من 5 أشهر على زفافهما في مايو الماضي.

طلاق مسلم

كتب مسلم على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "تم الطلاق بيني وبين مراتي، ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل في الي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض وحلمها الوحيد أنها تعيش مبسوطة لا أكثر ولا أقل".

وتابع: "مش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجة وصلوني ليها".

وأكد أن هذه التجربة ستجعله يعزف عن الزواج مستقبلًا، مختتمًا: "أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا أوي على الظروف".

يارا تامر تفتح النار على شقيقة مسلم

جاء إعلان الطلاق بعد تصاعد الخلافات بين زوجة مسلم وشقيقته، حيث اتهمت يارا تامر الأخيرة بـ"الإساءة لها"، مما أشعل الخلافات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا تامر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه إنها قد تتعرض للطلاق بسبب كشفها عن هذه الخلافات، لكنها لا تهتم بذلك بقدر ما يهمها الدفاع عن نفسها.

وأضافت: "أنا ممكن مسلم يطلقني علشان حالف عليَّ ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارق لي إني أطلق".

وأشارت يارا إلى أن الخلاف بدأ بسبب تعليق لزوجها على طريقة طهيها، قائلة: "أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟ قال لي: جميل يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت إزاي يقول على ماما كده وتشتمني وتشتم أخوها تقول لي عليه مش راجل وبتتكلم عني وعن شرفي".

يُذكر أن يارا تامر كانت قد حاولت رأب الصدع وتوضيح حقيقة الانفصال قبل إعلان الطلاق الرسمي، حيث نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قالت فيه: "فيك يا حبايب قلبي أنا ومسلم عدينا بحاجات أكتر وأصعب من كده وفضلنا متمسكين ببعض، عمري ما هتخلى عنه ولا هو يقدر يعيش من غيري، هيردلي اعتباري ويطلع ينهي القرف ده كله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.