تصب في مصلحة إسرائيل، شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

ذكرت صحيفة "تليجراف" أن لدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عدة شروط قبل أن تتمكن بريطانيا وفلسطين من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.



وأفادت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر أن "ستارمر سيصر الآن على أن تنهي السلطة الفلسطينية سياستها المتمثلة في دفع تعويضات لعائلات الذين قتلوا أو اعتقلوا خلال شن هجمات على الإسرائيليين".

وأضافت: "تتضمن الخطة أيضا مراجعة الكتب المدرسية التي تعتبر معادية للسامية، وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة لها في القدس الشرقية أو توقع معاهدات دولية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن الأحد، في تحول مهم بالسياسة البريطانية، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية إلى جانب كندا وأستراليا والبرتغال.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة، زاعما إياها بأنها "مكافأة كبيرة للإرهاب".

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة البريطانية، مؤكدا أنها ستسهم في تمهيد الطريق لـ"قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار".

