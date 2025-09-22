كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية تستقبل طلابها الجُدد بتلاوة القرآن

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية، عن استقبال كلية طب الأسنان لطلابها الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026 في احتفالية مميزة نظمتها إدارة الكلية، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وسط أجواء تفاعلية جمعت بين الترحيب والتوجيه والتشجيع على التميز العلمي والمشاركة في الأنشطة الجامعية.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الاهلية، وبحضور الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد القطاع الطبي، والدكتور باسم أنور رئيس قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان.

طب أسنان بني سويف الأهلية تستقبل طلابها بالقرآن

وتضمن الحفل فقرات متعددة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات ترحيبية لقيادات جامعة بني سويف الأهلية، التي أكدت على أهمية استثمار سنوات الدراسة في الاجتهاد والتميز، ودعت الطلاب إلى الاستفادة من فرص التعاون الدولي والبرامج المخصصة لريادة الأعمال والابتكار، كما تم تقديم شرح تفصيلي لنظام الساعات المعتمدة وآليات الدراسة الأكاديمية بالكلية.

كما شهدت الفعاليات تكريم الطلاب الأوائل والمتميزين تقديرًا لجهودهم، وافتتاح معرض فني لإبداعات طلاب جامعة بني سويف الأهلية، بجانب معرض خاص بالأدوات الدراسية لطلاب السنة الأولى، فيما جذبت المسابقات العلمية والترفيهية تفاعلًا واسعًا من الحضور، وأضفت العروض التقديمية التي قدمها عدد من طلاب الكلية روح الحماس والإلهام في أوساط الطلاب الجدد.

رئيس الجامعة: نسعى لتأهيل خريجينا للمنافسة في سوق العمل

واختتمت الاحتفالية وسط أجواء من البهجة والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في صورة تعكس رؤية جامعة بني سويف الأهلية في الجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والأنشطة الثقافية والإبداعية، بما يعزز من بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، ويؤهله للمنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.

