محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية يُصقل شخصية الطلاب

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم يتفقدان معرض الأنشطة، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال زيارته لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات، على أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية كوسيلة أساسية لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها كأحد المحاور الأساسية للتنمية الشاملة.

 

محافظ بني سويف يتفقد معرض الأنشطة الطلابية

 

وخلال جولته التفقدية، اطلع محافظ بني سويف، على معرض للأنشطة الفنية والرسومات والمشغولات اليدوية التي أعدها الطلاب باستخدام خامات من البيئة المحلية، حيث أشاد بما شاهده من إبداع وابتكار، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية بجانب المناهج الدراسية، لما لها من دور كبير في تعزيز روح الانتماء الوطني وقيم المواطنة لدى الطلاب.

 

كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية متابعة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية بشكل يومي، مع اختيار موضوعات وبرامج تساهم في غرس القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة لدى الطلاب، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل أحد الأدوات التربوية المهمة لتنشئة جيل واعٍ ومبدع.

 

دمج الأنشطة في العملية يُصقل شخصية الطلاب 

 

وأكد محافظ بني سويف، أيضًا على متابعة الانضباط العام داخل المدرسة والالتزام بخطط التدريس، إلى جانب الاهتمام بالنظافة داخل الفصول والساحات ومحيط المدرسة، مع منع أي إشغالات قد تعيق حركة الطلاب أو تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

 

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، الذين أكدوا التزامهم بتوجيهات المحافظ واستعدادهم الكامل لتفعيل الأنشطة التربوية جنبًا إلى جنب مع المناهج الدراسية بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز جودة التعليم.

 

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

عودة الدراسة، انتظام 880 ألف طالب في 1300 مدرسة ببني سويف (صور)

توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

