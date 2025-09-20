مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

لقي عامل مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة أسوان» الزراعي بمحافظة بني سويف، أمام عزبة عويس التابعة لمركز بني سويف، وذلك إثر انفجار أحد الإطارات الخلفية للسيارة أثناء سيرها.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالحادث، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها القانونية حول الواقعة.

أسماء المتوفى والمصابين بالحادث

وتبين من المعاينة أن الحادث نتج عنه وفاة شخص يُدعى «شعبان عدوي جودة» يبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيم بمركز ناصر شمال المحافظة، فيما تبين أن جميع المصابين من المركز ذاته.

كما أسفر الحادث عن إصابة 10 آخرين، هم: جمعة عبد الوهاب محمد، 52 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة ربيع سعداوي، 38 عامًا، الذي أصيب بسحجات مع اشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى أحمد عطا محمود، 25 عامًا، والذي تبين إصابته بكسر في الضلوع.

كما أصيب رجب زكي محمد، 38 عامًا من ناصر، بجرح غائر في الرأس طوله 10 سنتيمترات مع اشتباه ما بعد الارتجاج، بينما تعرض يوسف حماده محمد، 25 عامًا من ناصر، لجرح في الذراع الأيسر.

وكذلك حمودة رياض علي، 38 عامًا، وصل المستشفى فاقدا الوعي، في حين أصيب أيمن محمد أبو زيد، 33 عامًا من ناصر، بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إلى جانب محمد سعد عزام، 42 عامًا من ناصر، الذي تعرض لإصابات مماثلة.

كما تبين إصابة رمضان عبد الوهاب محمد بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكذلك ناصر عبد الوهاب محمد، 30 عامًا، الذي أصيب هو الآخر بكدمات وسحجات متعددة.

وتواصل الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، مع تكثيف التواجد المروري على الطريق الزراعي القاهرة – أسوان، للحد من الحوادث المتكررة التي يشهدها الطريق نتيجة السرعة الزائدة أو الأعطال المفاجئة بالمركبات.



