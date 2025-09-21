الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

استهل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولته الصباحية اليوم الأحد بتفقد انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، حيث قدّم التهنئة لجميع طلبة وطالبات المحافظة، والعاملين بالقطاع التعليمي بمختلف المراحل الدراسية.

وشدد محافظ بني سويف، خلال جولته، على أهمية تضافر وتكامل الجهود وبذل كل فرد أقصى ما لديه في مجال عمله وتخصصه، من أجل إنجاح العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

وحرص محافظ بني سويف، على متابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول، حيث اطلع على أسلوب الشرح الذي يقدمه المعلمون، وتفاعل بشكل مباشر مع الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بخطة التدريس والانضباط داخل المدارس، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.

كما تابع محافظ بني سويف، الأنشطة التربوية، حيث تفقد المكتبات المدرسية واطلع على معرض للأنشطة الفنية والرسومات والمشغولات اليدوية، مشددًا على أهمية دمج الأنشطة الطلابية في العملية التعليمية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030، لتطوير شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية ومهاراته المختلفة.

محافظ بني سويف: نوفر بيئة آمنة ومحفزة للطلاب

وفي سياق متصل، أولى محافظ بني سويف، اهتمامًا بمتابعة مستوى النظافة داخل المدارس ومحيطها، والتأكد من التزام الطلاب بالانضباط داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والعاملين.

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، الذين أكدوا التزامهم الكامل بتوجيهات المحافظ، واستعدادهم لبذل المزيد من الجهود لتحقيق عام دراسي ناجح على مستوى مدارس المحافظة.

محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

