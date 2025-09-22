الإثنين 22 سبتمبر 2025
3528 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية علي حمودة ضمن قافلة ببني سويف

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية علي حمودة ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر "شرق النيل"، على مدار يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي استهدفت تقديم خدمات صحية مجانية للأهالي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية علي حمودة ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم هذه القوافل الطبية التي تُعد إحدى ثمار مبادرة "حياة كريمة"، مشددًا على حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين في أماكنهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن القافلة الطبية شملت 7 عيادات متخصصة في مجالات: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1270 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 22 تحليل دم، و31 تحليلًا للطفيليات، و9 حالات أشعة عادية، و72 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات تثقيف صحي بقافلة طبية ببني سويف

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن أعمال القافلة تضمنت تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بالوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، كذلك تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 302 مواطنًا، ليصل إجمالي ما قدمته القافلة إلى 3528 خدمة طبية متنوعة.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن القافلة شهدت مشاركة فرق طبية وإدارية متكاملة، من بينها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، فضلًا عن المسئولين عن الجوانب المالية والإدارية والتقنية. وتُعد هذه القافلة نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية في تقديم خدمة صحية مجانية وذات جودة للمواطنين، بما يترجم الأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

