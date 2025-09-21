الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته لمسؤولي التعليم بالمحافظة، وذلك خلال جولته التفقدية لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات، في إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

محافظ بني سويف يشدد على متابعة نسب حضور الطلاب

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب والطالبات، مع تفعيل الرقابة على الانضباط داخل المدارس، والإلتزام بخطط تدريس المناهج الدراسية، بجانب مراقبة سير الأنشطة التربوية ودمجها بشكل فعال في المنظومة التعليمية، بما يساهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة، تشمل متابعة نظافة المدارس ومحيطها، ومنع أي إشغالات قد تعيق الحركة داخل المدارس أو أمامها، إلى جانب متابعة تطبيق اللوائح والضوابط التنظيمية بدقة.

وخلال جولته، أشاد محافظ بني سويف، بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن ما يتم من تنظيم وإشراف ومتابعة يومية يمثل دعامة أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الجودة المنشودة في مدارس المحافظة.

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق خطط السلامة داخل المدارس

كما تضمنت توجيهات محافظ بني سويف، ضرورة متابعة إجراءات استقبال الطلاب، وضمان تطبيق خطط السلامة داخل المدارس، والالتزام بالجدول الزمني للدوام الدراسي، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإداري للمعلمين والمدارس عند الحاجة، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات قد تواجه العملية التعليمية.

رافق محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية: أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، الذين أكدوا التزامهم بتوجيهات المحافظ واستعدادهم الكامل لبذل أقصى جهد لإنجاح العام الدراسي الجديد.

