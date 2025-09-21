الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف

توزيغ البلالين والأعلام
توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف، فيتو

تصدرت مشاهد توزيع البلالين والأعلام والهدايا على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال توزيع البلالين والأعلام والهدايا على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، اليوم الأول للانتظام الكامل بمدارس محافظة بني سويف، وسط أجواءً من الفرح والسرور داخل الفصول والساحات المدرسية، تحفيزًا للأطفال في بداية العام الدراسي الجديد.

 

<strong>توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف</strong>
توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

 

معلمون يوزعون البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

 

حيث حرص بعض المعلمين وإدارات المدارس ببني سويف على ابتكار أساليب متنوعة لتحفيز التلاميذ، حيث وفر الكثير منهم هذه الهدايا من مالهم الخاص، في مبادرة تعكس روح العطاء والانتماء لمهنتهم ورسالتهم التربوية، مؤكدين أن هدفهم الأول هو إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وتشجيعهم على الإقبال على الدراسة بروح إيجابية.

 

<strong>توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف</strong>
توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

 

ولقيت هذه اللفتة إشادة واسعة من أولياء الأمور ببني سويف، الذين أعربوا عن تقديرهم لما بذله المعلمون والإدارات من جهد وحرص على إسعاد أبنائهم، معتبرين أن هذه الأجواء الإيجابية في أول يوم دراسي تعكس صورة طيبة للمدرسة، وتسهم في تعزيز ارتباط التلاميذ بالتعليم، بما ينعكس بشكل مباشر على مستواهم الدراسي وتفاعلهم داخل الفصول.

 

انتظام 880 ألف طالب وطالبة في 1300 مدرسة ببني سويف

 

وكانت محافظة بني سويف، قد شهدت انتظام الدراسة في 1300 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث استقبلت المدارس ما يزيد على 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، اليوم الأحد، مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025 /2026، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعال.

 

<strong>توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف</strong>
توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنتظام العملية التعليمية في اليوم الأول للانتظام الكامل بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، والتي أكدت على متابعتها منذ الصباح الباكر مع مديري الإدارات التعليمية انتظام سير العملية التعليمية واستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم التهنئة ومتمنية لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

 

<strong>توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف</strong>
توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دخول 36 مدرسة جديدة للخدمة تضم 549 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 473 مليون جنيه، ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي، موزعة على مراكز المحافظة بواقع 13 مدرسة في الفشن، 8 مدارس بالواسطى، 3 مدارس في إهناسيا، 4 مدارس ببني سويف، 4 بسمسطا، ومدرستين بكل من ناصر وببا.

 

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

تعليم بني سويف تعلن جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

حملات تموينية تكشف عن مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة في بني سويف

قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

تعليم بني سويف تعلن جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

حملات تموينية تكشف عن مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة في بني سويف

قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads