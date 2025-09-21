توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف

تصدرت مشاهد توزيع البلالين والأعلام والهدايا على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال توزيع البلالين والأعلام والهدايا على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، اليوم الأول للانتظام الكامل بمدارس محافظة بني سويف، وسط أجواءً من الفرح والسرور داخل الفصول والساحات المدرسية، تحفيزًا للأطفال في بداية العام الدراسي الجديد.

توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

معلمون يوزعون البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

حيث حرص بعض المعلمين وإدارات المدارس ببني سويف على ابتكار أساليب متنوعة لتحفيز التلاميذ، حيث وفر الكثير منهم هذه الهدايا من مالهم الخاص، في مبادرة تعكس روح العطاء والانتماء لمهنتهم ورسالتهم التربوية، مؤكدين أن هدفهم الأول هو إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وتشجيعهم على الإقبال على الدراسة بروح إيجابية.

توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

ولقيت هذه اللفتة إشادة واسعة من أولياء الأمور ببني سويف، الذين أعربوا عن تقديرهم لما بذله المعلمون والإدارات من جهد وحرص على إسعاد أبنائهم، معتبرين أن هذه الأجواء الإيجابية في أول يوم دراسي تعكس صورة طيبة للمدرسة، وتسهم في تعزيز ارتباط التلاميذ بالتعليم، بما ينعكس بشكل مباشر على مستواهم الدراسي وتفاعلهم داخل الفصول.

انتظام 880 ألف طالب وطالبة في 1300 مدرسة ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، قد شهدت انتظام الدراسة في 1300 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث استقبلت المدارس ما يزيد على 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، اليوم الأحد، مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025 /2026، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعال.

توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنتظام العملية التعليمية في اليوم الأول للانتظام الكامل بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، والتي أكدت على متابعتها منذ الصباح الباكر مع مديري الإدارات التعليمية انتظام سير العملية التعليمية واستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم التهنئة ومتمنية لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

توزيغ البلالين والأعلام على التلاميذ ببني سويف

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دخول 36 مدرسة جديدة للخدمة تضم 549 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 473 مليون جنيه، ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي، موزعة على مراكز المحافظة بواقع 13 مدرسة في الفشن، 8 مدارس بالواسطى، 3 مدارس في إهناسيا، 4 مدارس ببني سويف، 4 بسمسطا، ومدرستين بكل من ناصر وببا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.