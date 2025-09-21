عودة الدراسة، انتظام 880 ألف طالب في 1300 مدرسة ببني سويف (صور)

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، انتظام الدراسة في 1300 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث استقبلت المدارس ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025 /2026، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعال.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنتظام العملية التعليمية في اليوم الأول للانتظام الكامل بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، والتي أكدت على متابعتها منذ الصباح الباكر مع مديري الإدارات التعليمية انتظام سير العملية التعليمية واستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم التهنئة ومتمنية لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

انتظام الدراسة ببني سويف

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن الإدارات التعليمية تواصل منذ الصباح الباكر متابعة حضور الطلاب والتأكد من انتظام الطابور الصباحي وتحية العلم والإذاعة المدرسية، بما يعزز قيم الانتماء والمواطنة، إلى جانب التوعية بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، مع إدماج موضوعات التغيرات المناخية في الأنشطة التربوية.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على التزام مديري المدارس بالحضور المبكر، والمرور على مباني المدارس للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور، وعدم مغادرة المدارس إلا بعد انصراف جميع الطلاب والعاملين، إلى جانب إحكام الإجراءات الأمنية والتأكد من هوية الزائرين وتسجيل بياناتهم بشكل منظم.

انتظام الدراسة ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف: تسجيل الغياب إليكترونيًا

كما أوضحت وكيل تعليم بني سويف، أهمية تفعيل آليات التواصل مع أولياء الأمور عبر تخصيص مواعيد واضحة لزيارتهم للمدارس، وتسجيل الغياب إلكترونيًا وإخطار الأسر بشكل دوري بموقف أبنائهم الدراسي، فضلًا عن التشديد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والابتعاد تمامًا عن أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي، مع تفعيل دور لجان الحماية المدرسية.

انتظام الدراسة ببني سويف

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن المديرية تنفذ خطة متابعة موسعة عبر فرق عمل من الموجهين العموم والتوجيه المالي والإداري للمرور على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، وإعداد تقارير دورية لرصد الملاحظات وتلافيها بشكل فوري، وذلك دعمًا لاستقرار العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي منضبط وناجح.

وكيل تعليم بني سويف: 36 مدرسة جديدة

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دخول 36 مدرسة جديدة للخدمة تضم 549 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 473 مليون جنيه، ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي، موزعة على مراكز المحافظة بواقع 13 مدرسة في الفشن، 8 مدارس بالواسطى، 3 مدارس في إهناسيا، 4 مدارس ببني سويف، 4 بسمسطا، ومدرستين بكل من ناصر وببا.

