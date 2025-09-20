الأحد 21 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، بطلعة كوبري شرق النيل اتجاه بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء  الفحوصات الطبية اللازمة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، بطلعة كوبري شرق النيل اتجاه بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة 

 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وهم محمد كيلاني أحمد 44 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، ورحاب محمد فؤاد 30 سنة، مصابة بجرح بالوجة 7 سم، وحبيبة محمد كيلاني 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وآدم محمد كيلاني 7 سنوات، مصابة بسحجات بالجسم، ومكة محمد كيلاني 5 سنوات مصابة بسحجات بالجسم.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم.
 

