محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة استعدت جيدًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى متابعته مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة، والتي انطلقت اليوم السبت في 148 مدرسة تضم أكثر من 69 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة بنظام الفترتين، على أن تنتظم الدراسة غدًا الأحد في باقي المدارس وعددها 2335 مدرسة تستقبل ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

انطلاق الموسم الدراسي ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، أن القطاع التعليمي بالمحافظة يضم هذا العام ما يقرب من 32 ألفًا و850 طفلًا برياض الأطفال، وما يقارب 487 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وأكثر من 226 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، إضافة إلى نحو 46 ألفًا بالثانوي العام، وأكثر من 68 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني.

انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف

من جانبها، أكدت وكيل تعليم بني سويف، أنها تابعت منذ الصباح الباكر انتظام العملية التعليمية وهنأت الطلاب والمعلمين، مشددة على أهمية الأنشطة التربوية، وطابور الصباح، وتحية العلم، والإذاعة المدرسية لتعزيز الانتماء الوطني، مع التوعية بالمبادرات الرئاسية وخاصة "حياة كريمة"، والتغيرات المناخية.

أهمية حسن معاملة أولياء الأمور

كما شددت مدير تعليم بني سويف، على التزام مديري المدارس بالحضور المبكر، ومراجعة سلامة ونظافة المباني قبل بدء اليوم الدراسي، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد خروج جميع الطلاب والعاملين، مع إحكام الإشراف الأمني.

انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف

وأضافت "الهواري" أهمية حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد واضحة للزيارات يتم الإعلان عنها عند مدخل المدارس، إلى جانب الانتظام في تسجيل الغياب إلكترونيًا وإبلاغ أولياء الأمور به، مع تطبيق لوائح الانضباط التربوي بعيدًا عن العقوبات البدنية أو النفسية، وتفعيل دور لجان الحماية المدرسية.

كما استعرضت خطة المتابعة الميدانية للمدارس، التي تنفذها فرق الموجهين والإدارات التعليمية، لإعداد تقارير شاملة وتقديم حلول عاجلة لأي ملاحظات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم.

