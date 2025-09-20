السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف، فيتو

 أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة استعدت جيدًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى متابعته مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة، والتي انطلقت اليوم السبت في 148 مدرسة تضم أكثر من 69 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة بنظام الفترتين، على أن تنتظم الدراسة غدًا الأحد في باقي المدارس وعددها 2335 مدرسة تستقبل ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

 

انطلاق الموسم الدراسي ببني سويف 

 وأوضح محافظ بني سويف، أن القطاع التعليمي بالمحافظة يضم هذا العام ما يقرب من 32 ألفًا و850 طفلًا برياض الأطفال، وما يقارب 487 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وأكثر من 226 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، إضافة إلى نحو 46 ألفًا بالثانوي العام، وأكثر من 68 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني.

 

 انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف 
 انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف 

 من جانبها، أكدت وكيل تعليم بني سويف، أنها تابعت منذ الصباح الباكر انتظام العملية التعليمية وهنأت الطلاب والمعلمين، مشددة على أهمية الأنشطة التربوية، وطابور الصباح، وتحية العلم، والإذاعة المدرسية لتعزيز الانتماء الوطني، مع التوعية بالمبادرات الرئاسية وخاصة "حياة كريمة"، والتغيرات المناخية.

 

أهمية حسن معاملة أولياء الأمور

 كما شددت مدير تعليم بني سويف، على التزام مديري المدارس بالحضور المبكر، ومراجعة سلامة ونظافة المباني قبل بدء اليوم الدراسي، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد خروج جميع الطلاب والعاملين، مع إحكام الإشراف الأمني.

 

 انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف
 انتظام الدراسة في 184 مدرسة ببني سويف

 وأضافت "الهواري" أهمية حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد واضحة للزيارات يتم الإعلان عنها عند مدخل المدارس، إلى جانب الانتظام في تسجيل الغياب إلكترونيًا وإبلاغ أولياء الأمور به، مع تطبيق لوائح الانضباط التربوي بعيدًا عن العقوبات البدنية أو النفسية، وتفعيل دور لجان الحماية المدرسية.

 

كما استعرضت خطة المتابعة الميدانية للمدارس، التي تنفذها فرق الموجهين والإدارات التعليمية، لإعداد تقارير شاملة وتقديم حلول عاجلة لأي ملاحظات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم.

محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

تعليم بني سويف تعلن جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

حملات تموينية تكشف عن مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة في بني سويف

قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

تعليم بني سويف تعلن جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

حملات تموينية تكشف عن مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة في بني سويف

قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads