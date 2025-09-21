الأحد 21 سبتمبر 2025
رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

انتظام الدراسة بالمعاهد
انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025/2026م، حيث تابع فضيلة الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة بني سويف الأزهرية، سير العملية التعليمية منذ اللحظة الأولى، وذلك في إطار حرص المنطقة على ضمان انتظام الدراسة بالمعاهد.

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد المعاهد

بدأت جولة رئيس منطقة بني سويف الأزهرية بحضور الطابور الصباحي في معهد بني سويف الإعدادي الثانوي بنين، حيث شهد فقرات الإذاعة المدرسية التي جاءت حافلة بالكلمات الوطنية والتحفيزية تحت شعار «عهد علينا حب الوطن»، ووجَّه كلمة لأبنائه الطلاب هنأهم فيها بالعام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة، مؤكدًا أن العلم هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل وخدمة الوطن.

 

<strong>إنتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف</strong>
انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف، فيتو

وخلال متابعته، اطمأن رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، على انتظام حضور الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتأكد من توافر الكتب والمقررات وتسليمها للطلاب منذ اليوم الأول، فضلًا عن مراجعة سير الجداول الدراسية والتزام المعلمين بها. كما شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع تفعيل الأنشطة الطلابية التي تُسهم في صقل شخصية الطالب الأزهري وتنمية مواهبه بجانب تحصيله العلمي.

وأشار رئيس منطقة بني سويف الأزهرية إلى أن المنطقة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لضمان انتظام الدراسة بالفترتين، من خلال متابعة دقيقة لأداء المعاهد والتأكد من تهيئة الفصول وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة، ورافق فضيلته خلال الجولة أحمد كمال، مدير إدارة بني سويف التعليمية الأزهرية، الذي أكد من جانبه أن المعلمين أبدوا التزامًا وجدية واضحة في استقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مشجعة.

 

<strong>إنتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف</strong>
انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف، فيتو

أجيال تجمع بين العلم والخلق والانتماء للوطن

وفي ختام جولته، وجه رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، خالص شكره وتقديره للمعلمين على ما يبذلونه من جهد في بداية العام، مثمنًا دورهم في غرس القيم الدينية والوطنية لدى الطلاب بجانب أداء رسالتهم التعليمية.

 وأكد أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على إعداد أجيال تجمع بين العلم والخلق والانتماء للوطن، ليظل الطالب الأزهري قدوة في السلوك والعلم.

 

<strong>رئيس منطقة بني سويف يتفقد المعاهد الأزهرية</strong>
رئيس منطقة بني سويف يتفقد المعاهد الأزهرية، فيتو

واختتم رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، جولته بالتأكيد على إنتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية، في صورة تعكس استعدادات مبكرة وجدية واضحة لبداية عام دراسي جديد يتسم بالانضباط والحماس من جانب الطلاب والمعلمين على السواء.

 

