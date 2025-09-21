الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، انتظام وسير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وكانت الدراسة قد انطلقت أمس السبت  في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى المحافظة، وتضم أكثر من 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتستكمل الدراسة اليوم الأحد بكامل طاقتها في أكثر من 2335 مدرسة، بطاقة استيعاب لـ 880 ألف طالب من مختلف المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي، أن القطاع التعليمي يضم هذا العام نحو 32 ألفًا و850 طفلًا برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، وحوالي 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألفًا و299 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم الفني.

وأشار البيان، إلى أن محافظ بني سويف، زار، صباح اليوم، مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، في حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ونادية سامي مديرة المدرسة، حيث حرص المحافظ على تهنئة العاملين والطلاب ببدء العام الدراسي، وتفقد عددًا من الفصول، وتابع جانبًا من الأنشطة الطلابية، مؤكدًا على أهمية الأنشطة التربوية ودورها في غرس قيم الولاء والانتماء، مشددًا على ضرورة الاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى التنسيق الكامل مع الوزارة والمديرية لتوفير التيسيرات اللازمة منذ اليوم الأول للدراسة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية خاصة المرور والطرق لتفادي التكدسات وضمان السيولة المرورية، في ظل أعمال التطوير بعدد من الشوارع والميادين الحيوية.

وكيل تعليم بني سويف: تسجيل الغياب إليكترونيًا

من جهتها، أوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن خطة المتابعة الميدانية يتم تنفيذها من خلال فرق المتابعة والموجهين في الإدارات التعليمية، لرصد الملاحظات وتقديم الحلول المناسبة، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية والإدارية داخل المدارس. كما أكدت على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا بشكل يومي وإخطار أولياء الأمور، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي بعيدًا عن العقاب البدني والنفسي، مع تفعيل لجنة الحماية المدرسية، وضمان حضور مديري المدارس مبكرًا لمتابعة مباني المدارس والتأكد من سلامتها ونظافتها، إلى جانب حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد واضحة لزيارتهم.

