هيئة الدواء تقدم روشتة للوقاية من الإمساك، تعرف عليها

الإمساك
أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإمساك من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، ويحدث في الغالب نتيجة بطء حركة الأمعاء مما يجعل عملية الإخراج صعبة وقد يترتب عليها مضاعفات إذا تركت دون علاج.

نصائح للوقاية من الإمساك 

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية الوقاية باعتبارها الخطوة الأهم لحماية الجهاز الهضمي، وقدمت عددا من الإرشادات الصحية التي تساعد على تقليل حدوث الإمساك بشكل كبير، أبرزها:

1. الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

2. زيادة تناول الألياف الغذائية من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.

3. ممارسة نشاط بدني يومي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

4. التقليل من تناول الأطعمة الدسمة التي قد تُبطئ عملية الهضم.

5. عدم استخدام الملينات لفترات طويلة إلا تحت إشراف طبي مباشر.

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة، للتأكد من السبب والحصول على العلاج المناسب.

والإمساك من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعا بين مختلف الفئات العمرية، حيث تشير تقديرات طبية إلى أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يصاب به في مرحلة ما من حياته. 

وتزداد احتمالات الإصابة مع التغيرات الغذائية، ضغوط الحياة، وقلة الحركة اليومية، ما يجعل المشكلة أكثر حضورا في العيادات خلال السنوات الأخيرة.

أسباب الإمساك

يؤكد الأطباء أن عوامل كثيرة قد تؤدي إلى الإصابة بالإمساك، أبرزها:

قلة تناول الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

نقص شرب المياه، وهو من الأسباب الأكثر شيوعًا.

الخمول وقلة الحركة، إذ يساعد النشاط البدني على تحريك الأمعاء.

تجاهل الرغبة في التبرز لفترات طويلة.

بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مكملات الحديد.

التغيرات الهرمونية، كما يحدث لدى النساء خلال الحمل أو قبل الدورة الشهرية.

الأعراض التي لا يجب تجاهلها

رغم أن الإمساك قد يكون بسيط إلا أن استمرار الأعراض قد يشير إلى مشكلات تحتاج إلى تقييم طبي.

 ومن أبرز الأعراض:

آلام وانتفاخات البطن

الإحساس بثقل أثناء التبرز

وجود دم في البراز

الشعور بعدم تفريغ الأمعاء بالكامل

الإمساك في الفئات الخاصة

خلال فترة الحمل، يعد الإمساك عرضًا شائعًا نتيجة التغيرات الهرمونية التي تقلل حركة الأمعاء.

 وفي هذه الحالة، ينصح بالتركيز على السوائل والألياف، مع استشارة الطبيب قبل تناول أي ملينات، أما كبار السن، فغالبا ما يعانون من المشكلة نتيجة بطء الحركة ونقص السوائل، مما يجعل المتابعة الطبية ضرورية لتجنب المضاعفات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

استمرار الإمساك لأكثر من أسبوعين

فقدان الوزن غير المبرر

وجود نزيف

تغيّر مفاجئ في نمط الإخراج لدى البالغين فوق سن الخمسين

يبقى الإمساك مشكلة شائعة لكنها قابلة للعلاج والوقاية بسهولة عبر تعديل نمط الحياة اليومي. 

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن الوعي، وشرب المياه بشكل كافي، وتناول الغذاء الغني بالألياف هي الخطوات الأولى للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب المضاعفات.

