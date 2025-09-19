قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة طبية بقرية جزيرة أبوصالح ببني سويف

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بجزيرة أبوصالح شرق النيل بمركز ناصر على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6 عيادات في 6 تخصصات طبية.

توقيع الكشف الطبي على 1102 مريض ببني سويف

وأسفرت أعمال القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 1102 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 16 تحليلًا معمليًا للدم، و39 تحليلًا للطفيليات، و10 حالات أشعة عادية، و30حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 4 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة.

كما شملت القافلة الطبية تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 296 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3232 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

