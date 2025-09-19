الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلة طبية تقدم 3232 خدمة مجانية لأهالي قرية جزيرة أبو صالح ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

 أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

 

قافلة طبية بقرية جزيرة أبوصالح ببني سويف 

 وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بجزيرة أبوصالح  شرق النيل بمركز ناصر على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. 

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6 عيادات في 6 تخصصات طبية.

 

 توقيع الكشف الطبي على 1102 مريض ببني سويف

وأسفرت أعمال القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 1102 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 16 تحليلًا معمليًا للدم، و39 تحليلًا للطفيليات، و10 حالات أشعة عادية، و30حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 4 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة.

كما شملت القافلة الطبية تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 296 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3232 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

ضبط أغذية ومشروبات فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بجهود الصحة في دعم المستشفيات بأجهزة متطورة

محافظ بني سويف: بناء قدرات العاملين ودعم مبادرات السكان من أولوياتنا

الغاز نزل من الحنفية، محافظ بني سويف يوجه بفحص شكوى أهالي قرية الحرجة

بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف وزارة الصحة

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

ضبط أغذية ومشروبات فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بجهود الصحة في دعم المستشفيات بأجهزة متطورة

محافظ بني سويف: بناء قدرات العاملين ودعم مبادرات السكان من أولوياتنا

الأكثر قراءة

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

عمومية الأهلي، كبار السن يشاركون في رسم مستقبل النادي (صور)

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبنائه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

إقبال كثيف على النادي الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

الخطيب يطير إلى السعودية لأداء العمرة بعد إتمام عمومية الأهلي بنجاح

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads