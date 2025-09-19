الجمعة 19 سبتمبر 2025
محافظات

حملات تموينية تكشف عن مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة في بني سويف

 استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين في تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بمختلف المراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

 

محافظ بني سويف يناقش جهود التموين في ضبط الأسواق 

 وقدم المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بـ محافظة بني سويف، تقريرًا تضمن نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير مرخص بمركز سمسطا به 100 برميل بإجمالي 10 أطنان، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لحيازة سجائر مجهولة المصدر بإجمالي 41 كرتونة، إلى جانب 10 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير 12 محضرًا لمخابز بلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في جزء من الحصة، وعدم إعطاء بون صرف.

 

وتابع وكيل تموين بني سويف: في مركز الواسطى، أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا ضد المخابز البلدية شملت خبزًا غير مطابق، وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان. بينما شهد مركز إهناسيا ضبط 6 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان قائمة التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف.

 

ضبط مخالفات بالمخابز ومصانع غير مرخصة ببني سويف

 وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أنه تم تحرير 19 محضرًا ضد المخابز البلدية في مركز الفشن، منها 3 محاضر خاصة بمواصفات الخبز، و5 بعدم إعطاء بون صرف، و5 لعدم نظافة أدوات العجين، و4 لعدم الالتزام بالمواعيد، إضافة إلى محضر لنقص الوزن وآخر لعدم وجود سجل زيارات.

 

