الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الصحة، فيتو

 ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التي نُفذت على مرحلتين خلال الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

 

تردد 16 ألف سيدة على حملة تنظيم الأسرة ببني سويف

 وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة تهدف إلى التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والفئات المستهدفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الحملة من خلال 237 وحدة صحية ثابتة في الإدارات الصحية السبع، بجانب 14 عيادة متنقلة جرى توجيهها إلى 70 موقعًا بالمناطق المحرومة، وبلغ إجمالي السيدات المستفيدات من خدمات الحملة 16 ألفًا و390 سيدة، منهن 15 ألفًا و141 حصلن على وسائل تنظيم (2835 حالة جديدة + 12 ألفًا و306 مترددات).

 

كما شملت الخدمات صرف 1476 حبوب أحادية، و7301 حبوب مركبة، و55 لولبًا هرمونيًا، و1585 لولبًا نحاسيًا، و264 واقيًا، إلى جانب 3893 حقنة أحادية، و230 حقنة مركبة، و1004 كبسولات تحت الجلد، و94 أقراصًا موضعية، كذلك تم إجراء 138 سونارًا، و228 كشف نساء، وتقديم المشورة الطبية لـ 6038 سيدة.

 

ووجّه وكيل صحة بني سويف، الشكر لفِرق العمل وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في إنجاح المرحلتين وتحقيق أهداف المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.

 

وسائل تنظيم أسرة آمنة وفعالة بالمجان

 من جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء إمام، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ببني سويف، أن المرحلة الأولى نُفذت في إدارات (إهناسيا، سمسطا، الفشن، الواسطى) خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر، فيما شملت المرحلة الثانية إدارات (ناصر، ببا، بني سويف) من 14 إلى 18 سبتمبر. وأكدت أن الحملة وفرت وسائل تنظيم أسرة آمنة وفعالة بالمجان، من خلال فرق طبية مدربة تضم أخصائيي النساء والتوليد، بما يسهم في رفع معدلات استخدام الوسائل الطبية وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المستهدفة.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

ضبط أغذية ومشروبات فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بجهود الصحة في دعم المستشفيات بأجهزة متطورة

محافظ بني سويف: بناء قدرات العاملين ودعم مبادرات السكان من أولوياتنا

الغاز نزل من الحنفية، محافظ بني سويف يوجه بفحص شكوى أهالي قرية الحرجة

بـ500 شنطة مدرسية، حياة كريمة تدخل البهجة على قلوب طلاب بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

ضبط أغذية ومشروبات فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بجهود الصحة في دعم المستشفيات بأجهزة متطورة

محافظ بني سويف: بناء قدرات العاملين ودعم مبادرات السكان من أولوياتنا

الأكثر قراءة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

قبل اعتمادها، تعرف على القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads