وكيل صحة بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة التي نُفذت على مرحلتين خلال الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

تردد 16 ألف سيدة على حملة تنظيم الأسرة ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة تهدف إلى التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والفئات المستهدفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الحملة من خلال 237 وحدة صحية ثابتة في الإدارات الصحية السبع، بجانب 14 عيادة متنقلة جرى توجيهها إلى 70 موقعًا بالمناطق المحرومة، وبلغ إجمالي السيدات المستفيدات من خدمات الحملة 16 ألفًا و390 سيدة، منهن 15 ألفًا و141 حصلن على وسائل تنظيم (2835 حالة جديدة + 12 ألفًا و306 مترددات).

كما شملت الخدمات صرف 1476 حبوب أحادية، و7301 حبوب مركبة، و55 لولبًا هرمونيًا، و1585 لولبًا نحاسيًا، و264 واقيًا، إلى جانب 3893 حقنة أحادية، و230 حقنة مركبة، و1004 كبسولات تحت الجلد، و94 أقراصًا موضعية، كذلك تم إجراء 138 سونارًا، و228 كشف نساء، وتقديم المشورة الطبية لـ 6038 سيدة.

ووجّه وكيل صحة بني سويف، الشكر لفِرق العمل وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في إنجاح المرحلتين وتحقيق أهداف المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.

وسائل تنظيم أسرة آمنة وفعالة بالمجان

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء إمام، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ببني سويف، أن المرحلة الأولى نُفذت في إدارات (إهناسيا، سمسطا، الفشن، الواسطى) خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر، فيما شملت المرحلة الثانية إدارات (ناصر، ببا، بني سويف) من 14 إلى 18 سبتمبر. وأكدت أن الحملة وفرت وسائل تنظيم أسرة آمنة وفعالة بالمجان، من خلال فرق طبية مدربة تضم أخصائيي النساء والتوليد، بما يسهم في رفع معدلات استخدام الوسائل الطبية وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.