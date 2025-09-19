محافظ بني سويف: بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التربية والتعليم الترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والمقرر انطلاقه غدًا السبت في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل ما يزيد على 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة «96 مدرسة ابتدائي، 45 إعدادي، 7 ثانوي عام»، على أن تنتظم الدراسة بعد غد الأحد في أكثر من 1300 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع الترتيبات النهائية لبدء العام الدراسي

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن إجمالي طلاب المحافظة يتجاوز 880 ألف طالب وطالبة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، حيث تضم رياض الأطفال 32 ألفًا و850 طفلًا، بينما يلتحق بالتعليم الابتدائي نحو 480 ألف تلميذ في 744 مدرسة، وبالإعدادي 226 ألفًا و386 طالبًا في 465 مدرسة، وبالثانوي العام 46 ألف طالب في 97 مدرسة، إضافة إلى 68 ألفًا و299 طالبًا بالتعليم الفني في 54 مدرسة «31 صناعي، 6 زراعي، 17 تجاري»، كما تدخل الخدمة هذا العام 36 مدرسة جديدة بإجمالي 549 فصلًا بعد أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة.

جاء ذلك في ضوء تواصل أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم مع المحافظ، حيث أكدت أن المديرية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور قيادات المديرية لمراجعة جميع الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي.

وكيل تعليم بني سويف: سيتم تسجيل الغياب إلكترونيًا

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية تضافر الجهود بين جميع أطراف المنظومة التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومجالس الأمناء لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، والتأكد من سلامة المباني المدرسية ومحيطها، ورفع المخلفات ومكافحة الباعة الجائلين، كما أكدت على متابعة نظافة المدارس، وتفعيل مجموعات التقوية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية، بجانب ضمان سلامة الوجبات الغذائية.

كما شّددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة تفعيل الانضباط المدرسي ومنع أي تحصيلات مالية غير قانونية، وتسجيل الغياب إلكترونيًا، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، بجانب غرس قيم المواطنة والانتماء من خلال الأنشطة الإذاعية والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، على أن تخصص الحصة الأولى للحديث عن المشروعات القومية.

