تعليم بني سويف تعلن جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

جدول دخول الطلاب بالأسبوع الأول بالعام الدراسي ببني سويف

حيث يبدأ يوم الأحد 21 سبتمبر بطلاب الصف الأول الابتدائي والصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بجانب طلاب الصف الأول الإعدادي والثانوي، فيما يشهد يوم الإثنين 22 سبتمبر دخول طلاب الصف الثاني الابتدائي والصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال، إلى جانب الصفين الثاني الإعدادي والثانوي.

وأضافت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه يستكمل الجدول يوم الثلاثاء 23 سبتمبر بدخول الصف الثالث بجميع المراحل، بينما يشمل يوم الأربعاء 24 سبتمبر طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى جانب جميع صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن تختتم المرحلة يوم الخميس 25 سبتمبر بدخول الصف السادس الابتدائي وكافة صفوف الإعدادي والثانوي، وأكدت المديرية على مراعاة المدارس التي تعمل يوم السبت في مواعيد انتظام الدراسة.

جدول دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول بالعام الدراسي

بدء الدراسة غدًا في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ببني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد تابع مع مسؤولي التربية والتعليم الترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والمقرر انطلاقه غدًا السبت في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل ما يزيد على 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة «96 مدرسة ابتدائي، 45 إعدادي، 7 ثانوي عام»، على أن تنتظم الدراسة بعد غد الأحد في أكثر من 1300 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن إجمالي طلاب المحافظة يتجاوز 880 ألف طالب وطالبة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، حيث تضم رياض الأطفال 32 ألفًا و850 طفلًا، بينما يلتحق بالتعليم الابتدائي نحو 480 ألف تلميذ في 744 مدرسة، وبالإعدادي 226 ألفًا و386 طالبًا في 465 مدرسة، وبالثانوي العام 46 ألف طالب في 97 مدرسة، إضافة إلى 68 ألفًا و299 طالبًا بالتعليم الفني في 54 مدرسة «31 صناعي، 6 زراعي، 17 تجاري»، كما تدخل الخدمة هذا العام 36 مدرسة جديدة بإجمالي 549 فصلًا بعد أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة.

رفع المخلفات ومكافحة الباعة الجائلين بمحيط مدارس بني سويف

ومن جانبها شددت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية تضافر الجهود بين جميع أطراف المنظومة التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومجالس الأمناء لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، والتأكد من سلامة المباني المدرسية ومحيطها، ورفع المخلفات ومكافحة الباعة الجائلين، كما أكدت على متابعة نظافة المدارس، وتفعيل مجموعات التقوية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية، بجانب ضمان سلامة الوجبات الغذائية.

كما شّددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة تفعيل الانضباط المدرسي ومنع أي تحصيلات مالية غير قانونية، وتسجيل الغياب إلكترونيًا، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، بجانب غرس قيم المواطنة والانتماء من خلال الأنشطة الإذاعية والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، على أن تخصص الحصة الأولى للحديث عن المشروعات القومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.