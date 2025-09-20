الشمر، يحمي من أمراض القلب ويقوي المناعة وينظم الهضم

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يستخدم في صناعة المخبوزات لنكهته المميزة وأيضًا يقدم كمشروب دافئ.

وفوائد الشمر عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الشمر نبات عطري ينتمي لعائلة الكرفس، ويعرف برائحته المميزة ونكهته اللطيفة القريبة من اليانسون، ويزرع الشمر في مناطق كثيرة حول العالم، ويستعمل في الطبخ كخضار أو توابل، كما يدخل في الطب الشعبي منذ قرون لغناه بالعناصر الغذائية والمركبات الفعَّالة.

القيمة الغذائية للشمر

وأضافت منى، أن الشمر مصدر ممتاز للعديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، حيث يحتوي على:

الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

فيتامين C كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف.

البوتاسيوم المهم لصحة القلب وضبط ضغط الدم.

الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم لتعزيز صحة العظام.

مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والزيوت الطيارة التي تمنح الشمر خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة.

فوائد الشمر

فوائد الشمر الصحية

وتابعت، أن من فوائد الشمر التى تدفعنا لتناوله:

الشمر من أشهر الأعشاب المستخدمة لتهدئة مشاكل المعدة، إذ تساعد زيوته العطرية على تقليل الغازات والانتفاخ، وتحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، وتخفيف المغص واضطرابات القولون العصبي، وينصح بشرب شاي الشمر بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم.

يحتوي الشمر على الألياف التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار.

البوتاسيوم فيه يساعد على ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، ومضادات الأكسدة تحمي الأوعية الدموية من الالتهابات والتصلب.

الشمر غني بالكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والمنجنيز، وهي عناصر أساسية للحفاظ على كثافة العظام وتقويتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

يستخدم الشمر تقليديا للمساعدة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات وتقلب المزاج، ودعم إفراز الحليب عند المرضعات، والمساهمة في تخفيف أعراض سن اليأس كالهبات الساخنة.

تناول الشمر أو استنشاق بخاره قد يساعد على تهدئة السعال، وإذابة البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، وتقليل التهيج في الحلق.

الألياف الموجودة في الشمر تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، ويحفز الهضم ويساعد على تقليل الشهية المفرطة، ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ما يجعله جيد للوجبات الخفيفة أو السلطات.

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الشمر تساهم في تقليل ظهور التجاعيد المبكرة، وحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتعزيز إنتاج الكولاجين لمنح الجلد مرونة وحيوية.

احتواء الشمر على فيتامين A ومركبات مضادة للأكسدة قد يساعد في حماية العينين من مشاكل مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر وتحسين وضوح الرؤية.

محاذير وأمور يجب الانتباه لها

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأمور التى يجب التنبه لها، منها:-

يفضل عدم الإفراط في تناول الشمر، خاصة الزيت العطري المركز، لتجنب أي تهيج أو آثار جانبية.

الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يتناولون أدوية هرمونية عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام الشمر بكميات علاجية.

قد يسبب الشمر حساسية لدى بعض الأشخاص، خصوصا من لديهم تحسس من الكرفس أو الجزر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.