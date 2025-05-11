فوائد الشمر، يخفف أعراض سن اليأس ويقلل الكوليسترول بالدم

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ أو يستخدم في صناعة المخبوزات، وله شعبية كبيرة منذ القدم.

وفوائد الشمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم، وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الشمر من النباتات العطرية المعروفة منذ القدم، ويستخدم في الطب الشعبي والطب الحديث على حد سواء، وينتمي إلى عائلة الخيميات، ويتميز برائحته القوية وطعمه المميز الذي يشبه طعم اليانسون، ويستخدم الشمر في الطهي، كما يستهلك على هيئة شاي، وزيت، وحتى في بعض مستحضرات التجميل.

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القيمة الغذائية للشمر

وأضاف السيد: يحتوي الشمر على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، مثل، الألياف الغذائية، فيتامين C، فيتامين A، فيتامين B6، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، مضادات الأكسدة (مثل الفلافونويدات).

فوائد الشمر للصحة

فوائد الشمر للصحة

وتابع : إن من فوائد الشمر التى تدفعنا لتناوله:-

الشمر معروف بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي، فهو يساعد على، تقليل الغازات والانتفاخ، تحسين حركة الأمعاء، علاج الإمساك، وتهدئة القولون العصبي.

يستخدم شاي الشمر بكثرة لتسكين آلام المعدة بعد تناول الطعام.

يحتوي الشمر على نسبة عالية من فيتامين C، مما يجعله مفيد في، دعم الجهاز المناعي، ومكافحة الالتهابات، وتسريع شفاء الجروح، وحماية الجسم من الأمراض الفيروسية والبكتيرية

بفضل احتوائه على الألياف والبوتاسيوم، يساعد الشمر على تقليل ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

الشمر يحتوي على مركبات شبيهة بالإستروجين، مما يجعله فعال في تنظيم الدورة الشهرية، وتخفيف أعراض سن اليأس، وتقليل تقلصات الحيض، وزيادة إنتاج الحليب لدى المرضعات.

بفضل فيتامين A ومضادات الأكسدة، يساهم الشمر في الوقاية من الضمور البقعي، وتقوية البصر، وحماية العين من الجذور الحرة.

الشمر منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل الشهية، وتعزيز حرق الدهون.

يستخدم الشمر كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على تنظيف الكلى، والتخلص من الأملاح الزائدة، وتقليل احتباس السوائل في الجسم.

طرق استخدام الشمر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الشمر باكثر من طريقة، منها:-

مغلي الشمر (شاي الشمر)، يستخدم لعلاج مشاكل المعدة والقولون.

بذور الشمر، يمكن مضغها بعد الأكل لتحسين الهضم وإنعاش الفم.

زيت الشمر، يستخدم موضعيا لتدليك الجسم، وله فوائد في تخفيف التشنجات.

إضافته للطعام، يستخدم في بعض الأطباق كمنكه، خاصة في الأطعمة الهندية والشرق أوسطية.

محاذير استخدام الشمر

واكد أخصائي التغذية العلاجية، على أنه رغم فوائد الشمر الكثيرة، إلا أنه يجب الحذر من بعض الأمور، منها:-

لا ينصح باستخدام كميات كبيرة من الشمر للحوامل دون استشارة الطبيب.

قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

التفاعل مع بعض الأدوية الهرمونية أو أدوية ضغط الدم.

الشمر نبات طبيعي متعدد الفوائد، يجمع بين الاستخدامات الطبية والتغذوية، ويمثل إضافة رائعة للنظام الغذائي الصحي، لكن كما هو الحال مع أي مكون طبيعي، يجب استخدامه باعتدال ومع الانتباه لأي تفاعلات محتملة مع الحالة الصحية أو الأدوية.

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