فوائد الشمر، يقاوم الالتهابات وينقص الوزن ويقوى المناعة

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ، وأيضا يستخدم فى صناعة المخبوزات لأنه يضفى نكهة مميزة.

وفوائد الشمر عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمر من النباتات العطرية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، وهو نبات عشبي ينتمي إلى فصيلة الخيميات، ويتميز برائحته الزكية وطعمه المائل إلى الحلاوة، ويُستخدم الشمر في الطهي، كما يُستخدم أيضًا في الطب الشعبي منذ القدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية، ويتكون الشمر من البذور، والجذور، والأوراق، وجميع أجزائه صالحة للاستخدام سواء في الطعام أو كشاي أو زيوت.

فوائد الشمر للصحة

فوائد الشمر للصحة

وأضاف السيد، أن من أبرز فوائد الشمر:-

تحسين عملية الهضم، حيث تساعد بذوره على تقليل الانتفاخات والغازات، وتُستخدم كمضاد للتقلصات، مما يخفف من آلام القولون العصبي.

يعتبر شاي الشمر علاجًا طبيعيًا لحموضة المعدة ويساهم في تحسين حركة الأمعاء.

يحتوي الشمر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن.

كما أن الألياف تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

يُعتبر أيضًا مصدرًا غنيًا بالفيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين A، ومجموعة فيتامين B، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، مما يعزز مناعة الجسم ويحافظ على صحة العظام.

ومن الفوائد الأخرى المهمة للشمر، أنه يساعد على تنظيم الهرمونات الأنثوية، لذا يُستخدم أحيانا لتخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية وتقليل آلامها، وكذلك للمساعدة في تنظيم الحيض. يُعتقد أن له تأثيرًا مشابهًا لهرمون الإستروجين، مما يجعله مفيدًا للنساء في سن اليأس أيضًا.

يعمل الشمر كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ويُستخدم لتحسين صحة الفم والأسنان، وللتقليل من رائحة الفم الكريهة.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن مركبات الشمر قد تساعد على تقوية النظر وتحسين صحة الجلد.

الشمر نبات غني بالفوائد الصحية التي تدعم مختلف أجهزة الجسم، ويمكن إدخاله في النظام الغذائي بطرق متعددة سواء كتوابل أو شاي أو زيت، ليكون جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن.

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