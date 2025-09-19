فوائد العنب، يقوي الذاكرة ويحمى من السرطان والشيخوخة

فوائد العنب، العنب من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم لمذاقه المميز وعشاقه الكثيرون.

وفوائد العنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن دون إفراط.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب من أقدم وأشهى الفواكه التي عرفها الإنسان، ويزرع منذ آلاف السنين في مناطق مختلفة من العالم، ويعرف بتنوع ألوانه بين الأحمر، والأخضر، والأسود، والأصفر، والأزرق، ولكل نوع مذاقه المميز وقيمته الغذائية العالية، ويتميز العنب بتركيبته الغنية بالماء والألياف، وباحتوائه على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، مما يجعله غذاء مفيد للصحة العامة وللوقاية من كثير من الأمراض.

فوائد العنب

فوائد العنب للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد العنب للصحة:-

دعم صحة القلب والأوعية الدموية، والعنب، خاصة الأحمر والأرجواني، يحتوي على مركبات الفلافونويد والريسفيراترول، وهي مواد تساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار وزيادة الكولسترول النافع، كما تعمل على حماية الأوعية الدموية من الالتهابات وتصلب الشرايين، وتناول العنب بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان، ويحتوي العنب على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات والريسفيراترول، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا ونمو الأورام، وبعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك العنب أو عصيره قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطانات القولون، والثدي، والبروستاتا.

تعزيز صحة الدماغ والذاكرة، والريسفيراترول الموجود في العنب يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الذاكرة والتركيز، ويقلل من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، كما قد يساهم في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

العناية بالبشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، والعنب مصدر ممتاز لفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة نعومة وإشراقة، كما تحمي مركباته الفينولية البشرة من أضرار أشعة الشمس ومن التجاعيد المبكرة.

دعم الجهاز الهضمي، واحتواء العنب على نسبة جيدة من الألياف يجعله خيار رائع لتحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن تناوله يساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة القولون.

تقوية المناعة، والعنب غني بفيتامين C وفيتامين K، إضافة إلى معادن مثل النحاس والمنجنيز، وهي عناصر ضرورية لدعم الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

تحسين صحة العيون، ويحتوي العنب على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي شبكية العين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين مع التقدم في العمر.

ترطيب الجسم، ونسبة الماء العالية في العنب أكثر من 80%، تجعله فاكهة مثالية للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة، كما يساعد على التخلص من السموم من خلال دعم وظائف الكلى.

تحسين صحة العظام، والعنب يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والمنجنيز، وهي ضرورية للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

المساعدة في التحكم بالوزن، والعنب فاكهة منخفضة السعرات الحرارية نسبيا وغنية بالألياف، مما يجعله وجبة خفيفة صحية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يساهم في التحكم بالشهية ودعم خطط إنقاص الوزن عند تناوله باعتدال.

نصائح لتناول العنب بآمان

وتابع، أنه يفضل غسل العنب جيدا قبل تناوله لإزالة أي بقايا مبيدات أو أتربة، ويفضل تناوله طازج للحفاظ على فوائده الغذائية، ويمكن أيضا إضافته للسلطات أو تحضيره كعصير طبيعي، ولكن يجب الاعتدال في الكمية لاحتوائه على نسبة من السكريات الطبيعية، خصوصا لمرضى السكري أو من يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات.

